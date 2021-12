CAN 2021: Solide bras de fer entre les clubs européens et la CAF

Dans un courrier adressé à la FIFA et à la CAF, le jeudi 23 décembre 2021, la WLF (Forum des ligues mondiales), qui représente notamment les principales ligues européennes, indique que les clubs ne libéreront pas leurs internationaux africains avant le 3 janvier. Soit six jours avant le début de la CAN 2021.

CAN 2021: Le bras de fer entre les clubs européens et la CAF continue

Dans ce document co-adressé au secrétaire général adjoint de la FIFA, Mattias Grafström, et au secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, le Forum des ligues mondiales, organisation qui représente plus de 40 ligues professionnelles, dont la France, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Espagne ou l’Italie indique à la FIFA et à la Confédération africaine de football que les joueurs ne seront pas libérés avant le 3 janvier pour participer à la CAN 2021.

Une décision contradictoire au règlement de la FIFA. Les règles de l'instance dirigeante du football international stipulent que les clubs sont tenus de mettre leurs internationaux africains à disposition de leur sélection à partir du 27 décembre 2021. La WLF juge toutefois cette date "déraisonnable et disproportionnée" pour les clubs et les joueurs impactés.

Elle assure avoir écrit déjà par deux fois à la FIFA et à la CAF le mois dernier, sans recevoir de réponse. La WLF indique en conséquence que toute sanction pour ne pas avoir libéré de joueurs serait "abusive, nulle et non avenue". "En conséquence, afin d’atténuer l’impact des décisions prises sur la CAN au Cameroun, nous considérons que la libération des joueurs commencera le 3 janvier pour les clubs et les joueurs ayant des matches avant cette date", indique dans sa lettre le secrétaire général de la WLF, Jérôme Perlemuter.

Cela priverait les sélectionneurs africains de toutes leurs stars pour les premières séances d’entraînement et les matchs de préparation.

Pour justifier sa position, le Forum des ligues mondiales avance plusieurs arguments. D’abord, le manque d’informations sur le protocole sanitaire que devront suivre les joueurs, ensuite la programmation de cette CAN en janvier-février (pour raisons météorologiques), alors que la CAF avait décidé en 2017 de reprogrammer la compétition en juin-juillet, et enfin le passage à une CAN à 24 équipes (depuis 2019) qui fait démarrer la compétition une semaine plus tôt.