Emma Lohoues: "Didier Drogba mérite d'être à la tête de la FIF"

L'influenceuse ivoirienne, Emma Lohoues, a ouvertement affiché son soutien à Didier Drogba dans le cadre de l'élection à la Fédération ivoirienne de football (Fif).

Emma Lohoues: ''Je ne connais pas Sory Diabaté ni idriss Diallo ! Je ne connais que Drogba''

Les débats autour de l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football font rage sur les réseaux sociaux. Jamais une élection autour de l’instance dirigeante du football ivoirien n’avait suscité autant d’engouement, et la candidature de l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, y est certainement pour quelque chose.

Le lundi 18 avril 2022 à Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, Drogba a officiellement lancé sa campagne devant de nombreuses personnalités parmi lesquelles l'on a aperçu la belle influenceuse ivoirienne Emma Lohoues qui a ouvertement affiché son soutien à l'ancien buteur de Chelsea Fc.

'' Je ne connais pas Sory Diabaté ni idriss Diallo ! Je ne connais que Drogba. Didier Drogba, président de la Fif, c'est une évidence. On ne connait que lui. Je ne connais pas Sory Diabaté. Idriss Diallo, je ne le connais pas non plus. Je ne suis pas trop "football". Mais Didier Drogba, je le connais. Avec ce qu'il a apporté, qui ne peut ne pas le connaitre ? Même au fin fond de la Côte d'ivoire on connait Didier Drogba... Partout dans le monde entier, on sait qui est Didier Drogba. En chine, au Japon, on connait Drogba. C'est dommage toute cette polémique autour de sa candidature. Oui, Didier Drogba mérite d'être à la tête de la Fédération ivoirienne de football", a lancé Emma Lohoues au micro de média prime.

Notons que plusieurs autres célébrités ivoiriennes étaient également présentes au lancement de la campagne de Didier Drogba. On peut citer entre autres, Gohou Michel, Caroline Da Sylva, Yvidero, Stony, Hassan Hayek, Yannick Berry...