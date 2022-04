Agboville : Une PME ambitionne de rendre la Côte d’Ivoire autosuffisante en riz

En vue de toucher du doigt le projet d’appui à la production et à la distribution du riz local, remporté par la PME Locagri basée à Agboville, il s’est tenue le vendredi le 15 avril 2022, une visite de terrain par les bailleurs de fonds. Et ce, afin de mieux comprendre les préoccupations et justifier surtout la demande de fonds introduite.

Le PDG de l'USADF, Travis Adkins, en visite à Agboville

« Cette visite à Locagri du président directeur général(PDG) de la Fondation des États d’Unis d’Amérique pour le développement de l’Afrique(USADF), Travis Adkins, en Côte d’Ivoire, précisément à Agboville, est pour lui l’occasion de rencontrer les partenaires, les autorités et les bénéficiaires de nos subventions. Notre hôte de ce jour nous a présenté un projet d’appui à la production, transformation et distribution de riz local », a situé M’Bo Yapi Jean-Baptiste, coordonnateur pays de l’USADF.

Pour le porte-parole de Travis Adkins, la Côte d’Ivoire, faut-il le rappeler, importe environ 50% de ses besoins en matière de riz. Les exploitations agricoles non mécanisées, ainsi que le riz local bien que de meilleur goût, est rejeté par une partie de la population en raison des matières étrangères (caillou et autres) qu’il contient. « Il y a donc nécessité d’appuyer la production, la transformation et la distribution afin de fournir du riz de qualité à la population et réduire ainsi la dépendance du pays vis-à-vis du riz importé », a-t-il plaidé, en présence de Jean-Jacques Kédjébo, représentant le préfet de région et de N’Gbocho Gilbert, conseiller municipal à Agboville.

Bien avant, Jean-Paul Aka, le directeur général a présenté la structure qu’il dirige. « Locagri est une entreprise qui fait la production, la transformation et la commercialisation du riz. Nous travaillons dans un modèle d’agriculture contractuelle avec plus de 1000 producteurs, qui bénéficient de notre appui en intrants, en fertilisants, en produits phytosanitaires et d’encadrement pour produire le riz sous la marque "Locariz"… La rencontre de ce matin avait pour ambition de présenter aux producteurs la Fondation, qui accompagne les PME dans les innovations », a-t-il soutenu. Financé à près de 125 millions FCFA par l’USADF, le projet, selon l’ingénieur agronome, est un don.

« Cet appui va nous permettre d’appuyer les producteurs, d’acquérir du matériel de production comme les batteuses et les motocultures afin de faciliter le travail au champ pour les producteurs. Cet appui, nous permettra d’améliorer la qualité du riz transformé mais aussi son positionnement », a-t-il insisté.

« Il faut appuyer les producteurs de riz afin qu’ils puissent gagner mieux leur vie, renforcer notre marque en garantissant notre approvisionnement. C’est vraiment un projet avec une plus-value importante. Et cela, nous permettra en tant que, PME de grandir davantage parce que, nous allons acquérir de nouveaux matériels de pointes pour obtenir du riz de qualité. Nous allons aussi agrandir notre unité et notre développement car l’ambition pour nous est de participer activement à l’autosuffisance alimentaire. Ce qui, nous permettra de devenir l’une des premières marques de riz local en Côte d’Ivoire », promet Jean-Paul Aka.

Tizié TO Bi

Correspondant régional