San-Pedro: Leadway Assurance offre 2 pompes hydrauliques au village de Yehou

L’accès à l’eau potable est désormais une réalité dans le village de Yehou, dans le département de San-Pedro. Le 5 avril dernier, en soutien aux planteurs de cette localité, Leadway Assurance a fait don de 2 pompes hydrauliques, en présence des autorités administratives et du représentant du ministère de l’hydraulique.

San-Pedro : 2 pompes hydrauliques et une décortiqueuse offertes aux planteurs de Yehou

Une donation qui s’inscrit dans le cadre du programme Agri-Protecion initié par la compagnie d’assurance et GCB Corporation, 4ème plus gros transformateur de cacao au monde. Pour les bienfaiteurs des populations de Yehou, ces dons permettront d’apporter plus de protection sociale aux producteurs de cacao, socle de l’économie ivoirienne.

Dans le cadre du programme Agri-Protection, 6000 membres de différentes coopératives de producteurs de cacao partenaires de GCB Cocoa bénéficient d’une assurance garantissant le paiement d’un capital au planteur ou sa famille en cas d’incendie de la plantation, de maladies graves, d’invalidité et du décès du planteur.

En guise de soutien à l’autonomisation de la femme, Leadway a également offer une décortiqueuse aux femmes des planteurs de Yehou pour soutenir leurs activités génératrices de revenus. A la grande joie de la communauté villageoise qui, par le canal de ses chefs, reconnaissants, ont offert à leurs bienfaiteurs un bélier, des coqs et des vivres pour leurs actions de solidarité qui vont contribuer à améliorer les conditions de vie à Yehou.

En marge de ces dons, Leadway Assurance a honoré ses engagement en matière de paiement de sinistre à Lassina Diakité, ayant droit de feu Issa Diakité, producteur assuré et affilié au transformateur-exportateur GCB Cocoa qui a reçu ce même mardi 05 avril un chèque de 500.000 FCFA