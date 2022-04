Tirage CAN Côte d'Ivoire 2023: Salomon Kalou et Lucas Radebe, invités

Ce mardi 19 avril, aura lieu le tirage des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui devrait permettre de connaitre les adversaires des 48 Nations participantes, même si le Zimbabwe et Kenya posent déjà problème.

Le tirage CAN 2023 avec le Zimbabwe et le Kenya, mais…

L'Ivoirien Salomon Kalou et le Sud-Africain Lucas Radebe sont les deux assistants désignés par la CAF pour le tirage au sort des phases de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Côte d'Ivoire 2023. A la veille du tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2023, mardi à 17h30 GMT (19h30 en France), la Confédération africaine de football (CAF) a enfin donné des précisions sur cet événement qui sera organisé dans les studios de la chaîne SuperSport à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Comme elle l’avait annoncé dans un courrier adressé aux fédérations, l’instance panafricaine a confirmé que les 48 pays en lice ont été répartis en 4 chapeaux constitués chacun de 12 équipes, «sur la base du classement officiel de la FIFA publié le 31 mars 2022». Le tirage va répartir ces 48 nations en 12 groupes de 4 équipes, issues chacune d’un chapeau différent.

Le Zimbabwe et le Kenya posent problème

La CAF a ajouté qu’une contrainte particulière sera à prendre en compte cette année en raison de la suspension par la FIFA du Zimbabwe et du Kenya. Si les deux sélections vont bien faire partie du tirage, en revanche, «si la suspension n’est pas levée deux semaines avant leur première journée des éliminatoires, les deux associations seront considérées comme perdantes et éliminées de la compétition. Leurs groupes seront alors composés de trois équipes, et les équipes arrivées première et deuxième se qualifieront pour le tournoi final», indique la CAF.

«Compte tenu de cette situation, le Kenya (chapeau 2) et le Zimbabwe (chapeau 3) ne peuvent pas être tirés au sort dans le même groupe afin d’éviter d’avoir un groupe avec seulement deux équipes au cas où la suspension des deux associations serait toujours en cours», a précisé l’instance. Le Sud-Africain Lucas Radebe et l’Ivoirien Salomon Kalou effectueront le tirage au sort. Les éliminatoires débuteront en juin prochain et les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour la phase finale, qui aura lieu du 23 juin 2023 au 23 juillet 2023 en Côte d’Ivoire.