Koné Abdoulaye (As Denguélé) : ''Pourquoi il faut voter Didier Drogba"

Membre du comité exécutif de Didier Drogba, le président de l'As Denguélé, a donné les raisons pour lesquelles il a décidé d'apporter son soutien à l'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'ivoire dans le cadre de l'élection à la Fif.

Koné Abdoulaye (président de l'As Denguélé) soutient Didier Drogba: ''Les autres ont augmenté les subventions, mais ils vont trouver l'argent où?''

Candidat à l'élection du président de la Fif, l'icône nationale du football ivoirien, Didier Drogba, a officiellement présenté, le lundi, son projet dénommé Renaissance, ainsi que les membres de son comité exécutif. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Drogba s'est véritablement entouré d'une équipe assez solide au sein de laquelle on retrouve des présidents de clubs, la DGA des impôts, le DG de la CNPS, le DG de Orange Banque, le patron du cabinet qui audite les plus grandes marques du monde, deux des plus grands financiers d'Afrique, un avocat hors pair, un magnat de la communication et du marketing, la DG du Tourisme, une des femmes les plus brillantes de la police ivoirienne et bien d'autres.

Pour Koné Abdoulaye, président de l'As Denguélé, l'élection de Didier Drogba au poste de président de la Fif va permettre aux présidents de clubs d'avoir suffisamment de moyens pour s'occuper de leurs différents joueurs et autres employés. Ce qui n'était vraiment pas le cas auparavant, selon ses propos.

'' Je suis président de l'As Denguélé d'Odienne depuis janvier 2002, ça fait maintenant 20 ans (...) Et j'ai vu que ceux qui gèrent la Fédération, leurs soucis derniers, ce sont les clubs (...) Les présidents sont accusés de ne pas payer les joueurs, c'est eux qui mettent leur argent dans le football, mais entre nous, je prends un club moyen qui paye à 100.000 fcfa ses joueurs, pour 30 joueurs, ça te fait 3 millions par mois. Tu dois payer ton entraîneur, tu dois même payer le secrétaire, le trésorier, l'intendant. Donc tu as une charge salariale de 4 à 5 millions pour un club moyen'', a-t-il déclaré.

Puis d’ajouter: '' Mais regardez les président, qui sont ceux qui sont capables de trouver les moyens chaque mois pour payer les salaires, sans les frais de déplacement, les primes de matches? Il vous faut donc 8 millions par mois pour faire face aux charges de fonctionnement de l'equipe. Mais je sais que ceux qui sont là, honnêtement je les ai pratiquépratiqués. Ils ne sont pas capables de donner les moyens qu'il faut pour que moi je puisse payer mes joueurs correctement. Je les connais parce que je les ai tous pratiqués''.

Pour le président de l'As Denguélé, Didier Drogba est clairement celui qui peut mettre les moyens financiers à la disposition des clubs. '' Dans le projet de Didier Drogba, il y a la possibilité que moi président de club, je puisse avoir des sponsors, il y a la possibilité que je puisse avoir suffisamment d'argent pour financer mon club. 150 millions de Fcfa, si vous avez 8 millions de charge, le championnat dure 10 mois. Ça vous fait 80 millions, vous pouvez même augmenter les salaires des joueurs... Didier Drogba va apporter tout ça, et vous voyez les personnes qui l'accompagnent'', a-t-il ajouté, avant de lancer des piques aux autres candidats qui promettent, eux aussi, d'augmenter les subventions des clubs.

"Quelqu'un me disait: les autres ont augmenté les subventions, mais ils vont trouver l'argent où? Vous croyez que si ce n'est pas Didier Drogba qui est élu, les autres auront la possibilité d'avoir les sponsors? (...) Moi je suis réaliste, je sais que si Didier vient, j'aurai les moyens pour gérer mon club'', a-t-il lancé.