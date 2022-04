La marche vers l’ émergence ou le choix d’un développement inégal

La course effrénée vers l’ émergence dans laquelle se sont engagés les pays africains et particulièrement le nôtre, a fait apparaître le choix d’un développement inégal. On a fait le choix du développement de certaines infrastructures au détriment du social, notamment de l’éducation et la santé. On a fait le choix du développement des villes au détriment de la campagne, et on a fait le choix du développement d’Abidjan au détriment des villes de l’hinterland.

Réorienter le développement en ayant pour souci de désengorger Abidjan et permettre l’ émergence d’autres pôles d’intérêts

Ainsi, poser des questions relatives à l’ émergence, il vous sera répondu que des routes sont construites, des ponts et des échangeurs sont construits ou en construction à Abidjan. Pour autant sans nier les bienfaits de ces infrastructures, la circulation à Abidjan n’est pas des plus aisées. Abidjan a certes fière allure, mais en sortant d’Abidjan, que remarque-t-on ? Les autres villes de l’intérieur demeurent de grosses bourgades poussiéreuses, au caractère urbain discutable et dépourvues du minimum d’infrastructures dignes d’une ville. Les investissements massifs à Abidjan déjà hyper développée, continuent d’exacerber l’écart entre la capitale et les autres villes, mettant en évidence une des caractéristiques des pays sous-développés.

Dans les pays sous-développés, on a une ville, le plus souvent la capitale hyper développée, qui renferme l’essentiel des investissements en infrastructures et en équipements, et les autres villes qui ne le sont que de nom. Ensuite, en faisant le choix des infrastructures sur lesquelles, « la communication vuvuzela » est aisée, on fait le choix de sacrifier le social, plus spécifiquement l’éducation et la santé. Aujourd’hui, il ne serait pas faux d’affirmer que l’école ivoirienne est en lambeaux. Tous les ordres d’enseignement sont concernés. Au déficit d’infrastructures, viennent s’ajouter le niveau même de l’enseignement, le choix discutable du recrutement des enseignants et leur formation à la-va-vite.

Les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Au manque criant de médicaments, s’ajoute le faible niveau des plateaux techniques. Avec ces deux exemples, on comprend aisément pourquoi notre pays occupe les profondeurs du classement mondial à l’aune de l’indice de développement humain ! Certes, il est humainement difficile de tout faire à la fois, mais il est possible de faire des choix volontaristes à l’effet d’atténuer les disparités à tous les niveaux. Au sortir des indépendances, nos autorités de cette période, avaient fait le choix des fêtes tournantes pour pourvoir en infrastructures, les villes choisies pour abriter les festivités. Certaines de nos villes n’ont aujourd’hui pour infrastructures que celles héritées de cette période.

On peut également faire de Bouaké un autre pôle d’intérêts économiques

Mais aujourd’hui, il est possible de réorienter le développement en ayant pour souci de véritablement désengorger Abidjan et permettre l’ émergence d’autres pôles d’intérêts. Ainsi un pôle d’intérêts économiques peut être envisagé à San-Pédro, le deuxième port du pays, en facilitant son accès et en y pourvoyant quelques infrastructures. Pour ce faire, plutôt que de construire un train urbain à mille milliards (1 000 000 000 000 FCFA) qui de toute façon, au-delà du prestige, ne résoudra pas le problème du transport à Abidjan, cette somme pourrait permettre de construire une route Abidjan-San-Pedro. Ce qui permettrait de délocaliser certaines activités dans cette ville et le développement de l’arrière-pays riche de la région.

On peut également faire de Bouaké un autre pôle d’intérêts économiques. C’est vrai qu’on a inauguré en grande pompe le marché de gros de cette ville, mais il est possible de sortir Bouaké de la pagaille qui y règne et changer cet aspect rébarbatif que cette ville a pris ces dernières années. Enfin, la création d’un dernier pôle d’intérêts administratifs à Yamoussoukro pourrait un tant soit peu, être salvateur pour Abidjan. Il s’agit de réaliser les investissements nécessaires pour rendre effectif le transfert de la capitale dans cette ville. Le chef de l’Etat a certes donné les raisons pour lesquelles le transfert et son installation à Yamoussoukro ne sont pas effectifs ; mais les raisons sont loin d’être convaincantes. En effet à sa prise de fonction, l’une des premières décisions prises, a été de dissoudre la structure en charge du transfert de la capitale à Yamoussoukro sans penser à la remplacer par autre chose.

Comment peut-on vouloir une chose et son contraire ? Et pourtant, l’effectivité du transfert de la capitale à Yamoussoukro, aura un impact sur le développement de la ville, de son arrière-pays, et des villes environnantes par un effet d’entrainement. Mais bien plus, cela pourrait soulager Abidjan sans pour autant résoudre tous ses problèmes. Mais faire le choix de consacrer l’essentiel des investissements sur un pan des activités du pays, faire le choix de porter l’essentiel des investissements dans une seule ville, ne font que consacrer un fait : le développement inégal, caractéristique des pays sous-développés qui ne peut en aucun cas conduire à l’émergence. Mais s'il y a eu un matin en Eburnie, il y aura assurément un soir et l'ivraie sera séparée du vrai.