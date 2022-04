Côte d’Ivoire: L’aventure Patrick Achi continue avec Ouattara

Reconduit Premier ministre de Côte d’Ivoire, chef du gouvernement, Patrick Achi a été sommé par le président Alassane Ouattara, de lui proposer un gouvernement resserré d’une trentaine de ministres, dans les plus brefs délais.

Patrick Achi: « Ma reconduction me permet de continuer à servir un grand Président, un grand Peuple et un grand Pays ! »

Après 12 premiers mois passés à la tête du gouvernement ivoirien, Patrick Achi continue de bénéficier de la confiance du président de la République, Alassane Ouattara. Le mardi 19 avril 2022, le natif d’Adzopé a été reconduit dans ses fonctions de Premier ministre, après la démission de son gouvernement le 13 avril dernier. Sa reconduction, Patrick Achi la prend avec beaucoup d’humilité car les défis qui l’attendent sont nombreux. Mais le chef du gouvernement reste confiant.

« Reconduit dans mes fonctions de Premier ministre par le Président de la République Alassane Ouattara, je le remercie avec humilité et responsabilité pour cette confiance renouvelée qui m’honore et m’oblige. Elle me permet de continuer à servir un grand Président, un grand Peuple et un grand Pays ! Je connais la force des attentes des Ivoiriennes et des Ivoiriens, leur soif d’une nation toujours plus prospère et solidaire, suivant la vision 2030 du Chef de l’Etat, concrétisée par notre Plan National de Développement 2021-2025. Avec le prochain Gouvernement, nous serons ainsi chaque jour, avec abnégation et résolution, au service de cette puissante ambition patriotique ! », a promis Patrick Achi.

Lors de sa démission, Patrick Achi avait réaffirmé sa disponibilité à continuer de travailler auprès du président Ouattara et de servir la Côte d’Ivoire. Il a ainsi désormais l’occasion de poursuivre sa mission à la tête du gouvernement ivoirien que le président de la République souhaite resserré, d'une trentaine de membres. À l'issue du Conseil des ministres du mercredi 26 janvier 2022, le président Ouattara lui faisait une recommandation claire: « Lors du Conseil des ministres, j’ai demandé au PM @ACHIPatrick4 de mettre en œuvre les recommandations des audits réalisés et au Gvt de promouvoir la culture de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques, pour le bien-être de nos populations ».

La mission de Patrick Achi est donc claire. Le Chef du gouvernement devra continuer de travailler dans la vision du président de la République. Entre autres missions, Achi devra accélérer la digitalisation de l'administration, pour faciliter et rendre plus efficients les services aux citoyens et accroître les revenus de l’État. « Nous veillerons à ce que la célérité, la rigueur et la discipline dans la gestion guident la mise en œuvre des programmes de travail au niveau de chaque département ministériel », avait-il rassuré.