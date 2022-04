Tiémoko Meyliet et Achi / OD: "Ouattara fait preuve de clairvoyance"

Ouattara Dramane dit OD se félicite de la nomination, par le président Alassane Ouattara, de Tiémoko Meyliet KONE, au poste de Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire, ainsi que de la reconduction de Patrick Achi en qualité de Premier ministre, Chef du gouvernement.

Côte d’Ivoire: Ouattara Dramane (OD) se félicite des choix de Tiémoko Meyliet et de Patrick Achi

Après 12 premiers mois passés à la tête du gouvernement ivoirien, Patrick Achi continue de bénéficier de la confiance du président de la République, Alassane Ouattara qui l’a reconduit dans ses fonctions de Premier ministre, après la démission de son gouvernement le 13 avril dernier. « Reconduit dans mes fonctions de Premier ministre par le Président de la République Alassane Ouattara, je le remercie avec humilité et responsabilité pour cette confiance renouvelée qui m’honore et m’oblige. Elle me permet de continuer à servir un grand Président, un grand Peuple et un grand Pays ! Je connais la force des attentes des Ivoiriennes et des Ivoiriens, leur soif d’une nation toujours plus prospère et solidaire, suivant la vision 2030 du Chef de l’Etat, concrétisée par notre Plan National de Développement 2021-2025», a promis Patrick Achi.

Parallèlement, le président Alassane Ouattara a également procédé, le mardi 19 avril 2022, à la nomination de Tiémoko Meyliet Koné en qualité de nouveau Vice-Président de la Côte d’Ivoire; un poste resté vacant depuis juillet 2020, date de la démission de l’ancien Vice-président Daniel Kablan Duncan. Les nominations de Tiémoko Meyliet Koné et de Patrick Achi, sont fortement saluées par les acteurs politiques ivoiriens dont Ouattara Dramane dit OD. « C’est avec un immense plaisir que j’ai appris la nomination de SEM Tiémoko Meyliet KONE, au poste de Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire. Dévotion, détermination et rigueur dans le travail, sont entre autres, les qualités qui font sa réputation », s’est réjoui Ouattara Dramane sur sa page Facebook.

Le tout nouveau Secrétaire National du RHDP, chargé des Militants de l’Extérieur, se dit convaincu que l’ancien gouverneur de la BCEAO saura mettre toute son expérience au service de son pays la Côte d’Ivoire. OD s’est ensuite félicité de la reconduction, à la tête du gouvernement ivoirien, du Premier Ministre Patrick Achi. « Je ne saurais terminer mon propos sans honorer le Président de la République, SEM Alassane OUATTARA. Il a une fois encore fait preuve de clairvoyance dans le choix d'hommes expérimentés pour l'accompagner dans la réalisation des objectifs de développement de notre pays », se rejouit OD.