Ballon d’Or 2022: Georges Weah choisit deux footballeurs africains

Si pour plusieurs observateurs du Foot, Karim Benzema doit remporter la prochaine édition du Ballon d’Or, le président Georges Weah, lui, espère voir un deuxième joueur africain être désigné comme le meilleur joueur des championnats européens.

Ballon d’Or 20222: Sadio Mané et Mohamed Salah font partie des favoris

Le Ballon d'or 1995, Georges Weah, se prononce sur les chances des footballeurs africains pour remporter l’édition 2022 de la prestigieuse distinction récompensant le meilleur joueur évoluant en Europe. Il est le premier joueur non européen.

En 1995, George Weah remportait le Ballon d’Or et il est toujours, près de 30 ans plus tard, le seul Africain à avoir soulevé cette distinction… Alors que les deux compères de Liverpool, Sadio Mané et à Mohamed Salah, font partie des favoris cette année, l’actuel président du Liberia y est allé de son conseil.

«Je pense qu’il ne faut pas qu’ils fassent du Ballon d’Or une obsession, ils devraient plutôt se concentrer sur leurs performances et essayer de s’améliorer davantage. (Ils ne doivent pas) se mettre une pression inutile», a argué l’actuel président du Liberia dans les colonnes du journal sénégalais Record. «Je me suis toujours battu pour sortir ma famille de la misère, c’est ainsi que j’ai été récompensé du trophée.»

Avec Karim Benzema, Kylian Mbappé ou encore Robert Lewandowski, les deux Africains auront de sacrés concurrents.