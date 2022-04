Agboville: Le préfet Sihindou Coulibaly partage un repas avec ses administrés

Dans le souci de se rapprocher davantage de ses administrés, le préfet de région, préfet du département d’ Agboville, Sihindou Coulibaly a initié le vendredi 22 avril 2022, une rupture collective de jeûne, à sa résidence à Agboville.

Agboville : Le préfet du département convie ses administrés à une rupture collective de jeûne

« Cette année, nous avons une particularité, le jeûne musulman et la carême chrétien ont coïncidé. Même si celui des chrétiens a déjà pris fin mais les 2 communautés ont vécu ces moments de pénitence, de prière et de partage dans la paix, l’amitié et la fraternité », a assuré le préfet de région.

Et d’ajouter : « Il est recommandé que nous puissions toujours partager un repas ensemble pour montrer encore l’amitié et la fraternité qui existent entre nous. Nous sommes déjà dans les 10 dernières nuits et nous avons voulons sacrifier à cette tradition ». Pour lui, toutes les occasions sont bonnes pour se rapprocher davantage afin de maintenir la paix et cohésion sociale.

« Et, ce sont ces valeurs sociales là, qui peuvent aider notre pays à avancer véritablement, surtout au niveau d’ Agboville qui a connu des moments difficiles. Et, c’est pour renforcer cette paix retrouvée et cette cohésion sociale que, nous avons utilisé ce prétexte pour inviter tout le monde pour le partage », a soutenu l’administrateur civil, Sihindou Coulibaly, en présence des chefs de service, guides religieux, chefs traditionnelles, présidents d’associations de femmes et de jeunesse.

« C’est avec joie que nous avons répondu à l’appel du gouverneur. Je voudrais saluer cette symbiose autour d’un repas pour que nous consolidions cette intimité avec nos frères musulmans. Notre présence ici bien que nous ayons achevé notre carême la veuille de Pâques, dénote que nous sommes ensemble. Car, c’est ensemble et dans l’union que, nous ferons la volonté de Dieu. Je saisis donc l’occasion, pour remercier monsieur le préfet qui nous a convié à ce repas fraternel. Nous adressons nos félicitations et encouragements à nos frères musulmans pour qu’ils puissent continuer et terminer en beauté leur jeûne », s’est félicité le Très révérend pasteur de l’église méthodiste unie, Antony Hearle Beugré, secrétaire général des confessions religieuses d’ Agboville.

Même son de cloche de la part de Diarra Ibrahim Khalil et de Nanan N’Dori Joseph, respectivement, imam de la grande mosquée centrale de la même ville et président régional des rois et chefs traditionnels de l’Agnéby-Tiassa.

Tizié TO Bi

Correspondant régional