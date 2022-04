France - Présidentielle: Emmanuel Macron réélu avec 58,2% des voix

Emmanuel Macron, candidat de La République en marche (LREM), a été réélu dimanche face à la candidate du Rassemblement national (RN) Marine Le Pen, à 58,2 % contre 41,8 % pour la candidate d'extrême-droite.

Second tour présidentielle: Les Français choisissent à nouveau Emmanuel Macron contre Marine Lepen

Quelque 48,7 millions de Français étaient appelés aux urnes lors du second tour de l'élection présidentielle, organisé dimanche 24 avril 2022. Quelque 71,8 % du corps électoral y ont participé. Ce taux est inférieur à celui du premier tour qui s’élevait à 73,69 %, le 10 avril.

La réélection de M. Macron, 44 ans, candidat du parti La République en marche (LREM), représente la continuité, même si le président candidat a promis de se renouveler en profondeur, affirmant vouloir placer l'écologie au cœur de son deuxième - et dernier - mandat.

Il est le premier président français à être réélu pour un second mandat en 20 ans, depuis Jacques Chirac en 2002. Ses positions clivantes sur certains sujets, ses sorties maladroites voire méprisantes et son exercice vertical du pouvoir ont heurté une partie des Français qui l'ont jugé trop déconnecté de leurs réalités quotidiennes et de leurs fins de mois difficiles.