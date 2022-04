Yamoussoukro: L’ONG Grâce Bénédiction comble veuves et orphelins

L'organisation non gouvernementale, Grâce Bénédiction, a fait un grand geste à l'endroit des veuves et des orphelins à Yamoussoukro, pendant la fête de Pâques.

Yamoussoukro : L'ONG Grâce Bénédiction aux côtés des veuves et orphelins

L’ONG Grâce Bénédiction a organisé, pendant la fête de Pâques, une opération de distribution de kits alimentaires pour soulager les couches vulnérables, dans la sous-préfecture de Yamoussoukro.

Cette opération qui n’est pas à sa première édition, s’inscrit dans le programme de solidarité de l’ONG et vise à apporter un sourire aux démunis et particulièrement les veuves et les orphelins.

Ce sont plus de 150 familles qui ont bénéficié de cette action de charité dont les kits étaient composés de riz, d'huile, de poudre à laver, savon…", a fait savoir Mme Patricia OZOUA, Présidente de l’ONG Grâce Bénédiction.

Poursuivant, Mme OZOUA a remercié tous ceux qui aident l’ONG dans l’atteinte de ses objectifs avant d’annoncer d’autres actions d’éclat en faveur des veuves et orphelins.

Infos : Nicaise B.