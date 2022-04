Disparu depuis sa nomination, un ministre de Ouattara brise le silence

Le nouveau gouvernement resserré souhaité par le président de la République, Alassane Ouattara, est connu depuis le mercredi 20 avril 2022. Il est composé de 32 ministres contre 41 membres dans le gouvernement précédent.

Absent du pays, Mamadou Sangafowa réitère sa reconnaissance au Président Ouattara pour sa nomination mais...

Deux ministres ont fait leur entrée dans le nouveau gouvernement du Premier ministre Patrick Achi. Il s’agit notamment du ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa Coulibaly qui remplace Thomas Camara, et du ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck en remplacement de Harlette Badou N’guessan Kouamé. Si tous les ministres du gouvernement Achi 2 ont pris part au tout premier Conseil des ministres qui a eu lieu le jeudi 21 avril 2022 à Abidjan en présence du président Alassane Ouattara, un ministre par contre, a manqué à l’appel.

C’est hors du pays que Mamadou Sangafowa Coulibaly a appris la nouvelle de sa nomination. Son absence lors du Conseil des ministres a suscité alors beaucoup de commentaires, poussant le ministre de Communication et de l'Economie numérique, Porte-parole du gouvernement, à réagir. « Il y n’a aucune raison particulière. Le ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly est hors du pays. Il reprendra sa place dans le gouvernement dès qu’il rentrera », a réagi Amadou Coulibaly.

Sur sa page Facebook, le concerné s’est lui-même félicité de sa nomination mais n’a pas donné les raisons de son absence. « Chers tous, Merci pour vos nombreux messages de soutien et de bénédictions suite à mon retour au gouvernement. Je voudrais surtout que vous vous joignez à moi pour traduire toute ma reconnaissance et mon infinie gratitude au Président de la République dont la confiance ne m’a jamais fait défaut. Je donnerai le meilleur de moi-même pour continuer de bénéficier de sa confiance », a écrit Mamadou Sangafowa.

Selon des sources bien introduites, le nouveau ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, ne pourra pas regagner la Côte d’Ivoire avant de longues semaines. Pas très au mieux de sa forme, Mamadou Sangafowa devrait subir quelques examens médicaux en Europe avant son retour probablement dans un mois ou deux mois.