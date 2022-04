Yssouf Diabaté : "Drogba ne répondait pas aux appels ni aux Sms"

Sévèrement critiqué pour avoir tourné le dos à Didier Drogba dans le cadre de l'élection à la Fédération ivoirienne de football ( Fif), Yssouf Diabaté s'est justifié sur son choix.

Le député-maire de la commune de Gagnoa, par ailleurs président du Sporting club de Gagnoa, Yssouf Diabaté, était, au départ, un des soutiens forts de Didier Drogba dans le cadre de l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football ( Fif)). Mais contre toute attente, il a décidé de rejoindre le camp de Yacine Idriss Diallo qui a d'ailleurs remporté l'élection le samedi 23 avril dernier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Au soir du scrutin, le maire Yssouf Diabaté a clairement fait savoir que personne ne pouvait lui un imposer un choix. Une sortie qui a suscité une vague de contestation au niveau de la Commune de Gagnoa au point où le président du Sporting club de Gagnoa a été convoqué ce mardi par les supporters du club pour s'expliquer sur son choix.

'' J'ai fait des palabres pour Didier Drogba ici à Gagnoa et dans ce pays. J'aime Didier Drogba comme tout le monde. Feu Sidy Diallo et Sory Diabaté ont rendu de nombreux services au Président de Guerry FC, mais il a fait son choix. Je ne suis pas venu pour m'eterniser à la tête du Sporting de Gagnoa. Tôt ou tard, je vais partir. Mes joueurs sont à 100% Drogba, toute ma famille, même le dernier. Je dis n'importe quoi. Mettez-vous à ma place. On t'appelle, tu ne décroches pas. On t'envoie SMS et tu réponds: tu m'appelles pour me dire quoi'', a dénoncé Yssouf Diabaté.