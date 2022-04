Jeu: MoneyGram vous fait gagner 10 000 € pour le Ramadan

MoneyGram, l’une des principales sociétés de transfert d’argent au monde, réitère cette année son concours du Ramadan. En 2022, le montant à gagner est doublé : le gagnant recevra 10 000 € à partager avec ses proches en Espagne.

Pour le Ramadan, MoneyGram Répand la joie et l'amour des proches

À l'occasion du mois sacré du Ramadan, MoneyGram lance un concours permettant à ses utilisateurs de gagner 10 000 €. Cette somme sera partagée entre l'expéditeur (en Espagne) et le destinataire (dans l'un des 12 pays participants), qui pourra choisir d'en reverser une partie à une association caritative.

Faire du Ramadan un moment privilégié

MoneyGram, l'une des principales sociétés de transfert d'argent au monde, réitère cette année son concours du Ramadan en Espagne. En 2022, le montant à gagner est doublé : le gagnant recevra 10 000 € à partager avec ses proches en Espagne. L'occasion pour la marque, ainsi que pour ses utilisateurs, de faire du Ramadan un moment unique de partage et d'aide aux autres.

Le principe est simple : toute personne qui effectue un transfert d'argent dans une agence MoneyGram en Espagne vers l'un des 12 pays participants pendant le Ramadan 2022 participera au tirage au sort. Le gagnant recevra 5 000 €, et le destinataire recevra l'autre moitié de la somme.

Soutenir vos proches n'a jamais été aussi important

Le ramadan étant synonyme de foi et de charité, de nombreuses personnes vivant en Espagne envoient de l'argent à leur famille pendant cette période : on constate une augmentation allant jusqu'à 25 % des transferts d'argent vers les pays musulmans.

Partager plus que de l'argent

Vivre le Ramadan loin de chez soi est parfois difficile. Grâce au concours MoneyGram, les personnes vivant en Espagne peuvent se connecter avec leurs familles en Afrique, en Asie ou en Europe de l'Est et se féliciter d'avoir eu un impact positif dans leur pays d'origine.

De nombreux partenaires locaux ont choisi d'accompagner MoneyGram pour ajouter de nombreux prix et avantages à gagner : Wafacash, la Poste tunisienne, etc.

Pour rester fidèle à l'esprit du Ramadan qui consiste à aider les autres, MoneyGram offre aux deux gagnants (expéditeur et destinataire) deux options : garder la totalité des 5 000 € ou recevoir seulement 4/5e du montant et faire don de 1 000 € à une cause qui leur tient à cœur.

Pays participant au concours MoneyGram du Ramadan

• Albanie, Bangladesh, Bosnie, Côte d'Ivoire, Égypte, Inde, Mali, Maroc, Pakistan, Sénégal, Tunisie et Turquie.

Pour connaître l'intégralité des conditions générales, veuillez consulter le site https://www.moneygram.com/intl/ramadan-fr.