Gnamaka Dogbo Eric exhorte les politiciens à suivre l'exemple de Drogba

Lors d'une rencontre avec les membres de son organisation, dimanche à Marcory, le président du Forum de la société civile africaine ( Fsa), Gnamaka Dogbo Eric, s'est prononcé sur la défaite de Didier Drogba à l'élection à la Fif.

Gnamaka Dogbo Eric: ''Didier Drogba a perdu, il faut saluer celui qui a gagné''

Le président du Forum de la société civile africaine (Fsa), Gnamaka Dogbo Eric, a invité l'ensemble des politiciens ivoiriens à suivre l'exemple de Didier Drogba qui, malgré sa défaite à l'élection du président de la Fif, a félicité le vainqueur Yacine Idriss Diallo. '' J'ai aimé sa phrase: '' félicitations à celui qui a gagné, et on poursuit '' Les politiques doivent respecter le football, voici un bon exemple, c'est de saluer un vainqueur après les élections. Voilà Didier qui vient de donner l'exemple. Tu peux aimer Alassane Ouattara et puis il va perdre en 2025, et il faudra saluer Gnamaka qui aura gagné les élections'', a soutenu Gnamaka Dogbo Eric.

Par ailleurs, Gnamaka Dogbo Eric a exhorté les uns et autres à accepter les résultats des urnes. ''On ne nomme pas là-bas. On vote. Ils ont voté de façon démocratique. Il a perdu. Il faut saluer celui qui a gagné. Le monsieur dit qu'il va donner 150 millions de Fcfa aux clubs, ils disent qu'ils ne veulent pas. Il dit qu'il va donner car, il va assurer une retraite pour les footballeurs parce que le football est un sport professionnel, on dit on ne veut pas. On veut 60000 Fcfa avec badjan (vieux mini car). Ce que les gens lui reprochaient, c'est qu'on ne le connait pas. Ils ont préféré ceux qui sont toujours avec eux, que celui qui est quitté ailleurs'', a-t-il dénoncé, tout en demandant à Didier Drogba de corriger ses erreurs afin de revenir encore plus fort.