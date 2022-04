Titrologie: Affectations et orientations en 6è et 2nde, nouvelles règles

Titrologie 27 avril 2022 : Tout savoir sur la presse ivoirienne et les informations à la Une des journaux et médias en Côte d’Ivoire.

Titrologie : Laurent Gbagbo décrète une transition de six mois au PPA-CI

La revue de la presse ivoirienne de ce mercredi 27 avril 2022 se concentre sur les nouvelles règles entrées en vigueur pour les orientations et affectations en 6è en 2nde en Côte d’Ivoire, les nominations au PPA-CI de Laurent Gbagbo et la tournée ouest-africaine du Gouverneur de la BCEAO, nouveau Vice-Président de Côte d'Ivoire.

A en croire le quotidien gouvernemental, Fraternité Matin, les règles d’orientation en 6è et en 2nde, connaissent de nouveaux changements qui entrent en vigueur cette année académique 2021-2022. Le journal annonce également une visite du Vice-Président de Côte d'Ivoire,Tiémoko Meyliet au Bénin et au Togo, moins de dix jours après sa nomination par le président Ouattara.

Six mois après sa formation, le désordre s’installe au PPA-CI, le parti de l’ancien chef de l’Etat ivoirien Laurent Gbagbo, informe Le Matin. Élection mouvementée à la présidence des Ligues des Femmes et des Jeunes, Gbagbo met fin à la crise et décrète une transition de six mois, précise Le Panafricain.

