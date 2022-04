Islam: Pourquoi Laylat al-Qadr ou Nuit du Destin est-elle si importante?

Laylat al-Qadr ou Nuit du Destin, l'une des nuits de la fin du mois du Ramadan durant laquelle, selon l'interprétation classique, le Coran a été envoyé par Dieu aux hommes, sera commémorée en Côte d'Ivoire, dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 avril 2022.

Laylat al-Qadr: Les musulmans de Côte d'Ivoire observent la Nuit du Destin ce mercredi

En Côte d'Ivoire, la communauté musulmane qui a démarré le samedi 02 Avril 2022, le jeûne marquant le mois de Ramadan, observe cette nuit, Laylat al-Qadr, soit du mercredi 27 au jeudi 28 avril 2022. Cette nuit change de date chaque année, du fait du calendrier lunaire musulman qui est diffèrent du calendrier administratif grégorien. Le ramadan a commencé le 2 avril cette année en France et devrait durer jusqu'au 2 mai. La "nuit du destin" en marque un temps fort, puisqu'elle commémore, pour les pratiquants de l'islam, la nuit où le prophète Mahomet aurait reçu la révélation du Coran par l'archange Gabriel, à l'été 610.

Pourquoi est-elle si importante ?

Le caractère sacré de Laylat al-Qadr est mentionné dans le Coran où il est dit que Laylat al-Qadr vaut mieux que mille mois. Les fidèles croient aussi que prier avec sincérité permettra le pardon de leurs péchés antérieurs. Pour les musulmans, le Ramadan, le neuvième mois du calendrier islamique, est particulièrement vénéré et sert de période de profonde réflexion spirituelle. Les dix derniers jours du mois revêtent une importance particulière pour les croyants qui tentent de multiplier et d’intensifier leurs actes de culte. Laylat al-Qadr qui signifie en arabe « nuit du décret » ou « nuit du pouvoir », tomberait durant les dix derniers jours du Ramadan. Pour les musulmans, c’est le jour le plus saint de toute l’année.