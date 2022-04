Abidjan en phase avec l’International Libéral qui tient son 63è congrès en Bulgarie

La Côte d’Ivoire prendra part au 63e congrès de l’International libéral qui se tiendra du 30 juin au 03 juillet à Sofia, en Bulgarie.

Le 63è congrès de l’International Libéral va réfléchir sur « la marche du monde »

L’annonce a été faite par le porte-parole du Cercle libéral, centre d’expertise, d’expérience et de débat, l’ambassadeur Aly Touré, au cours d’une rupture collective de jeûne organisée à l’hôtel Movenpick, à Abidjan Plateau. M. Touré a expliqué que conformément aux activités de l’International libéral, un congrès est organisé tous les deux ans. Axé sur le thème « Construire un nouveau ordre libéral », le 63e congrès sera l’occasion de fêter les 75 ans de l’International libéral, marqué par un passage en revue de toutes les activités de l’organisation.

Ces assises seront également l’occasion de réfléchir sur « la marche du monde », c’est-à-dire de revisiter tous les sujets d’actualité tels que le terrorisme, la guerre en Ukraine, les changements climatiques, la politique du genre, l’économie du monde, etc. Lors de ce banquet qui a eu lieu vendredi 22 avril 2022, le premier responsable du Cercle libéral, l’ambassadeur Haïdara Mamadou, a présenté ce réservoir d’idées et de solutions, qui prend une part active au débat intellectuel, afin de formuler des recommandations innovantes aux acteurs et décideurs politiques, économiques et sociaux tant publics que privés.