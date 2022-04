Nuit du Destin: Jeudi 28 avril est jour férié en Côte d'Ivoire

Le jeudi 28 avril 2022, lendemain de la Nuit du Destin ou Laylat al-Qadr, est jour férié en Côte d'Ivoire où la fête du Ramadan sera célébré dimanche ou lundi prochain.

Quand a lieu Laylat al-Qadr ou Nuit du Destin ?

Laylat al-Qadr ou Nuit du Destin, l'une des nuits de la fin du mois du Ramadan durant laquelle, selon l'interprétation classique, le Coran a été envoyé par Dieu aux hommes, sera commémorée en Côte d'Ivoire, dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 avril 2022.

La communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre officiellement la Nuit du Destin dans la nuit de ce mercredi 27 avril 2022, a annoncé le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d’Ivoire (Cosim). Cette situation induit le fait que la journée du jeudi est férié sur toute l'étendue du territoire.

La nuit précise de Laylat al-Qadr n’est pas connue des musulmans. Selon les croyances islamiques, elle tombe l’une des nuits impaires des dix derniers jours du Ramadan. Cela signifie que ce sera le 21, 23, 25, 27 ou 29è jour du mois. Beaucoup de musulmans passeront les dix derniers jours du Ramadan dans l’isolement, s’efforçant de tirer le meilleur parti de ce qu’ils croient être des jours bénis.

Pendant ce temps, les fidèles éviteront de tomber dans le péché et prendront plus conscience de leurs pensées et de leurs actions. Beaucoup sacrifieront le sommeil la nuit et choisiront plutôt de prier volontairement. De nombreux intellectuels musulmans croient que le fait que le jour exact de Laylat al-Qadr ne soit pas spécifié, est important car cela signifie que les fidèles s’efforceront d’accomplir des actes de culte tout au long des dix jours. Bien que la date exacte de Laylat al-Qadr ne soit pas connue, certains musulmans pensent qu’elle tombe souvent la 27è nuit du Ramadan.