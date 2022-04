Effet Drogba: Les sponsors se bousculent autour de Lys de Sassandra

Les sponsors se multiplient autour de Lys de Sassandra, unique club de la Ligue 1 ivoirienne à soutenir Didier Drogba dans le cadre de l'élection à la Fédération ivoirienne de football.

Encore un autre sponsor pour le Lys de Sassandra

Le Lys de Sassandra a été l'unique club de Ligue 1 à avoir voté l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, lors de l'élection à la Fif qui a eu lieu le samedi 23 avril dernier à Yamoussoukro.

Et pour cela, de nombreux internautes se sont très rapidement abonnés à la page Facebook du club qui est passé de 7000 abonnés à plus de 250 mille abonnés en seulement deux jours.

Cette grande visibilité obtenue par le club de Lys de Sassandra, est incontestablement une porte d'entrée pour les sponsors. La preuve, la Nouvelle brasserie de Côte d'Ivoire a décidé, mercredi 23 avril, d'associer l'image de deux de ses produits au club du président Dia Mamadou.

'' C’est officiel ! Votre eau minérale Assinie et les boissons Planet font désormais partie des partenaires de LYS Sassandra FC. Tenez-vous prêts à redécouvrir le football ivoirien !'', lit-on sur la page Facebook de la Nouvelle Brasserie de Côte d'Ivoire.

Un autre entrepreneur ivoirien a également manifesté ce même jour le désir d'être un partenaire de Lys de Sassandra. ''JEAN-MARC SABOA, jeune inventeur et innovateur Ivoirien, PDG de la société Industrie ORPlus spécialisée dans l'agro Industrie sur le segment de produits d'hygiène corporel à base d'une matière local (huile d'amande de Palmiste), fait un geste à LYS DE SASSANDRA . Le don est constitué de sa gamme de produits ORPlus. Il offre donc tous les mois trois (03) cartons de produits pendant toute l'année 2022 à compter de ce mois d'avril. Ces dons sont composés de crème mentholée pour le massage ( douleur musculaire), huile de Palmiste corporel pour les pieds d'athlète et des savons de toilette antiseptique et gommant contre les impuretés de la peau. La valeur des Dons, s'élève à 2.700.000 fcfa en raison de 27 cartons de produits. Il souhaiterait être l'un des Sponsors de ĹYS de SASSANDRA'', informe Euloge first.