Coupures d’électricité: Voici comment se faire dédommager par la CIE

Face aux coupures intempestives d'électricité par la CIE (Compagnie Ivoirienne d’Électricité ), la Fédération de Défense des Usagers de l’Administration et du Service Public de Côte d’Ivoire (FEDUASP-CI) a choisi de défendre les droits des usagers. Dans la déclaration ci-dessous, la FEDUASP-CI explique dans quels cas, l'usager lésé, peut se faire dédommager par la CIE.

La FEDUASP-CI révèle : "La CIE a obligation de prévenir les usagers au préalable 48 heures avant toute coupure d’électricité"

La récurrence des coupures d’électricité dans nos villes et villages cause d’énormes dégâts aussi bien chez les usagers professionnels que les particuliers sans que le fournisseur ou la compagnie d’électricité ne soit inquiété. Il profite de l'ignorance de la plupart des usagers pour abuser de leurs droits.

Devant cette injustice, la Fédération de Défense des Usagers de l’Administration et du Service Public de Côte d’Ivoire (FEDUASP-CI) condamne cet état de fait et interpelle l'ensemble des opérateurs de l’électricité en l’occurrence la compagnie de production, Energie Electrique de Côte d’Ivoire (EECI) et la compagnie d’exploitation et de distribution, la Compagnie Ivoirienne d’Électricité (CIE) à respecter les clauses des contrats avec les usagers.

Elle en appelle les pouvoirs publics de veiller au système de dédommagement des usagers en cas de coupure électrique dont le préjudice est ignoré avec condescendance par les fournisseurs d’électricité. En effet, au vu de ces injustices, et décidée à ce que les usagers victimes de ces coupures intempestives soient effectivement dédommagés à la hauteur du préjudice subi, la FEDUASP-CI demande aux pouvoirs publics en tant qu’autorité de défense des citoyens, de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer le droit.

Cependant, les usagers doivent savoir que, la CIE a obligation de les prévenir au préalable 48 heures avant toute coupure d’électricité. Si jamais elle ne vous a pas prévenu qu’une coupure devait avoir lieu, vous pouvez demander à être dédommagé financièrement. En effet, il faut savoir que ce dédommagement est accordé sous certaines conditions :

- Si la coupure est injustifiée, alors la responsabilité de la CIE est engagée.

- Si la coupure a entraîné des dommages matériels ou immatériels, faites justifier par des factures.

- La preuve d'un lien direct entre les dommages causés et la coupure doit être établie.

- Si possible, faites constater les dommages par voie d’huissier assermenté. Envoyez par courrier avec accusé de réception votre demande d’indemnisation à la CIE accompagnée de preuves concernant les dommages causés.

La FEDUASP-CI se tient aux côtés des industriels, des professionnels qui ont en commun la production et la conservation des produits qui nécessitent le maintien constant de la chaîne de froid, et des particuliers afin de faire respecter leurs droits selon les lois en vigueur. Ne vous laissez pas abusés. Ensemble faisons bouger les lignes.