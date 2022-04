Yamoussoukro: Comment PFO veut fédérer la population autour du sport

Le club de football de Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, est désormais une propriété de PFO-AFRICA. L'entreprise de l'architecte ivoiro-libanais, Pierre Fakhoury, s'est offert ce club de Ligue 2 afin de fédérer la population de Yamoussoukro autour du sport.

Football: PFO Africa désormais propriétaire de Yamoussoukro FC

L'entreprise spécialisée dans les projets complexes et de grandes envergures dans le Bâtiment et les travaux publics (BTP), PFO AFRICA vient de racheter Yamoussoukro FC. Le rachat de ce club de Ligue 2 ivoirienne, n'est pas fortuit.

Capitale politique de la Côte d’Ivoire, la ville de Yamoussoukro est un symbole pour PFO Africa qui se dit être intimement liée de par son histoire. On se souvient que, suite à une loi de 1983, Yamoussoukro est devenue la capitale administrative et politique de la Côte d’Ivoire.

La capitale de la région du Bélier est aussi la ville de la basilique Notre-Dame de la Paix, qui est un projet conçu et réalisé par Pierre Fakhoury. La physionomie de la ville est conçue pour accueillir les administrations et les institutions de la République.

C'est dans ce cadre que PFO AFRICA a engagé un certain nombre de projets de construction (en particulier celui de l’Assemblée nationale), d’aménagements urbains (la Voie Triomphale, la zone administrative et politique) et a fait des travaux récurrents de restauration (la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix et le palais des Hôtes).

Dès lors, l'acquisition du club Yamoussoukro FC, se trouve ainsi justifiée. Dotée d'une grande ambition, PFO veut porter durablement l’équipe de la capitale politique dans l’élite du championnat national. Mais pas seulement. La société de BTP veut aussi créer une véritable académie, un complexe sportif et éducatif de premier rang au service du sport, de la jeunesse et de la ville.

Il s'agira d'agir comme un centre d'excellence, de détection de talents, de formation, d'encadrement et de scolarisation. Pour réaliser ce noble projet, l'entreprise a encouragé la création d’un groupe officiel de supporters, afin de fédérer la population de Yamoussoukro et d’encourager les joueurs. La proximité avec les supporters, étant un élément clé du développement du club.

Fondée en 2012, la société PFO AFRICA est une entreprise spécialisée dans les projets complexes et de grandes envergures dans le Bâtiment et les travaux publics (BTP). Pierre Fakhoury a fusionné sa société de BTP Pierre Fakhoury Operator (PFO) Côte d'Ivoire et son cabinet d'architecture Arche pour fonder PFO Africa dont son fils Clyde Fakhoury, ancien courtier à Londres, prend peu à peu la direction opérationnelle.

À noter qu'en novembre 2021 déjà, le gouvernement ivoirien, à travers l’Agence emploi-jeunes, et la Société PFO AFRICA Côte d’Ivoire, ont signé, à Abidjan, une convention pour l’insertion professionnelle des jeunes. La convention porte sur le recrutement de personnels qualifiés (CDD, CDI), le développement des compétences (formations complémentaires qualifiantes, apprentissage chantier-école), la mise en stage de jeunes (stage-école, stage de qualification) et la reconversion professionnelle.

L’intervention de l’Agence emploi-jeunes, selon les termes dudit partenariat, est d’apporter à cette entreprise, un appui technique pour la formation et le recrutement de personnels, surtout que, selon Clyde Fahkoury, l'entreprise est constamment à la recherche de jeunes talents pour faire face aux défis des nombreux chantiers dans le pays.