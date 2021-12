Marché de BTP en Côte d’Ivoire: BTP-Engineering se positionne

Le marché du bâtiment vient de s’enrichir d’un nouvel opérateur, BTP-Engineering, qui se positionne pour proposer des solutions innovantes à moindre coûts.

BTP-Engineering veut proposer des solutions innovantes à moindre coûts

Se mettre à l’écoute des clients pour répondre à leurs préoccupations de façon efficace par des traitements personnalisés et des tarifs étudiés. Voici la mission que se donne l’entreprise immobilière BTP-Engineering dont le lancement des activités a eu lieu le vendredi 10 décembre 2021 à Abidjan. Avec à sa tête Monsieur Benjamin Niangoran, BTP-Engineering intervient depuis la conception à la réalisation des travaux de bâtiments neufs ou en rénovation. Elle propose surtout des travaux d’ingénierie, d’études, d’art et de design, des plans nécessaires pour la réalisation de bâtiments à usage d’habitation ou professionnel, mais aussi des travaux d’intérêts publics.

« BTP-Engineering s’engage à vérifier et s’assurer de la qualité des matériaux et matériels livrés à ses clients et partenaires à des prix compétitifs. BTP-Engineering œuvre dans les délais établis avec ses clients et partenaires. Cela dit, BTP-Engineering ambitionne de fournir à ses clients le meilleur de l’ingénierie au service des travaux du bâtiments ; plans, évaluation de couts de réalisation, construction, de rénovation de bâtisses, suivi des travaux, de travaux d’ameublement ou d’embellissement, jardinages etc. », explique son directeur général Benjamin Niangoran.

Composée d’une équipe jeune mais dynamique, BTP-Engineering compte en son sein plusieurs techniciens dans le métier du bâtiment et des commerciaux, mais aussi travaille avec plusieurs partenaires techniques pour la conception, la réalisation et le contrôle de ses travaux. Fait important, c’est que l’entreprise immobilière vient apporter des solutions innovantes dans un secteur du bâtiment qui souffre parfois d’imprécisions, d’imperfections, de l’amateurisme et des improvisations qui poussent certaines personnes à construire des maisons sans plans ou avec des plans mal élaborés, parfois avec des matériaux de mauvaise qualité, y compris le choix des compétences humaines, engendrant plein de dégâts au quotidien.

« Toutes ces difficultés découlent du manque d’encadrement de proximité, d’un déficit d’expertise malgré l’existence de grosses signatures. Face à toutes ces difficultés et en vue d’apporter sa contribution à l’édifice, BTP-Engineering se positionne pour proposer des solutions innovantes à moindre couts », rassure Benjamin Niangoran.