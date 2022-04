Asec Mimosas - Lys de Sassandra: Guy Kalou lance un appel

L'acteur ivoirien Guy Kalou a fait une importante annonce relativement au match du championnat qui opposera ce dimanche la formation de Lys de Sassandra à l'Asec Mimosas.

Guy Kalou: ''Se rendre au stade serait une bien meilleure façon d'exprimer notre déception face au rejet du Projet Renaissance''

L'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, a certes perdu l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, mais il n'a pas du tout perdu l'estime des populations qui espéraient le voir à la tête de l'instance dirigeante du football ivoirien.

La preuve, de nombreux internautes se sont rapidement abonnés à la page Facebook du Lys de Sassandra, seul club de la Ligue 1 à avoir voté l'icône nationale du football ivoirien. Ce modeste club a vu le nombre d'abonnés sur sa page Facebook, passer de 7000 à plus de 250 mille en quelques jours.

De nombreux fans de Didier Drogba ont décidé de soutenir désormais cette jeune formation. C'est le cas de l'acteur Guy Kalou qui avait décidé de ne pas se rendre au stade, dimanche, pour le match Lys de Sassandra - Asec Mimosas. L'objectif était de ne pas permettre à l'Asec Mimosas de pouvoir bénéficier des recettes de la vente des tickets.

Mais après maintes réflexions, Guy Kalou a finalement changé d'avis. Il invite les neo supporters du Lys de Sassandra à se rendre massivement au stade.

''Après lecture de certains de vos commentaires. Après analyse de certains points de vues. Après avoir échangé avec mon frère Molare Inter, qui soutenait que, se rendre au stade serait une bien meilleure façon d'exprimer notre déception face au rejet du Projet Renaissance, je nous propose, pour ceux et celles qui le pourront, de nous rendre massivement au Stade Champroux et à Abobo, demain, 1er mai 2022. IL est vrai que les avantages financiers penchent plus du côté de l'adversaire de Sassandra. Mais donner une énergie populaire, encore plus vivante aux joueurs des clubs Renaissance, sera, effectivement, une très belle démonstration de notre saine volonté populaire, devant l'histoire'', a indiqué Guy Kalou dans une message posté sur la toile ce samedi après-midi.