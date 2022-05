Lutte contre la cherté de la vie: Patrick Achi rassure les travailleurs

La guerre en Ukraine a des répercussions sur l’économie des pays du monde entier, y compris la Côte d’Ivoire. Cette situation a causé notamment une importante inflation dont l’onde de choc se ressent dans les quotidiens des populations.

Celebration du 1er Mai / Patrick Achi face aux centrales syndicales: « Le gouvernement a débloqué 182,5 milliards entre janvier et mai»

Pour faire face à cette problématique et soutenir le pouvoir d’achat des Ivoiriens, le gouvernement a accordé 182,5 milliards de Francs CFA de subventions diverses entre janvier et mai 2022. Cette information a été portée à la connaissance des centrales syndicales le dimanche 1er mai 2022 par le Premier ministre Patrick Achi.

Le chef du gouvernement s’exprimait à l’occasion de la cérémonie de célébration officielle de la fête du travail dans les locaux de la Primature au Plateau. A en croire le Premier ministre, le gouvernement ivoirien a procédé à « la subvention du prix des produits pétroliers, notamment le gasoil, pour éviter un impact trop important sur le coût de la vie, pour un montant d’environ 55 milliards de janvier à mars 2022 ».

En outre, l’Etat a accordé « une subvention additionnelle de 64 milliards FCFA pour le seul mois d’avril 2022 » et a octroyé « aux meuniers une exonération des droits de douanes sur l’importation de blé, pour réduire l’impact du renchérissement des cours mondiaux du blé sur le prix de la farine boulangère et donc sur le pain ».

Ouattara a décidé de réduire certaines dépenses de l’Etat

Patrick Achi a par ailleurs rappelé que le président de la République, Alassane Ouattara a décidé de réduire certaines dépenses de l’Etat afin de les réorienter vers des questions sociales et sécuritaires.

« En plus de ces mesures d’économies et d’encadrement, et pour absorber partiellement l’impact budgétaire de toutes ces mesures et renforcer l’efficacité du gouvernement, le président de la République a décidé de la mise en place d’un gouvernement plus resserré, de 32 membres (…) Comme vous le constatez, l’objectif clairement affiché par le chef de l’Etat est de réduire les dépenses de l’Etat tout en les réorientant vers la résilience sociale et sécuritaire, et c’est ce qui constitue le défi majeur que nous devons toutes et tous relever ensemble », a précisé le Premier ministre.

Pour ce qui est des relations entre l’Etat et les travailleurs, Patrick Achi s’est réjoui de ce que le dialogue soit noué et maintenu depuis 2017. Ce dialogue à l’en croire, a permis à la Côte d’Ivoire d’enregistrer des résultats probants.

« Par votre disponibilité au dialogue, vous avez là démontré, une fois encore, votre sens élevé de l’intérêt général, dans un contexte qui imposait de tous un effort particulier. Et ce sont tous vos efforts qui ont permis que, malgré tous les défis mondiaux, notre pays soit salué pour leur capacité de résilience, avec des performances économiques placées parmi les meilleures au monde au regard du contexte, en particulier avec un taux de croissance de 7,4% estimé en 2021 par nos institutions de sondage», a indiqué le chef du gouvernement qui a invité les centrales à « demeurer dans cette dynamique, volonté de notre président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, de demeurer dans un dialogue social apaisé ».

Représentés par Soro Mamadou de la centrale humanisme, Elie Dago de la centrale Dignité, Traoré Yacouba de la FESACI, Akanza Koffi de l’UGTCI et Kodibo Yves de l’UNARTCI, les centrales syndicales ont exprimé leurs différentes doléances. Promesse leur a été faite par le Premier ministre de poursuivre les discussions sur ces questions et de les transmettre au président de la République.