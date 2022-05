Côte d'Ivoire: Guillaume Soro invite au pardon et à la réconciliation vraie

Malgré son exil en Europe depuis sa rupture avec le régime Ouattara, Guillaume Soro ne cesse d'appeler au pardon et à la réconciliation en Côte d’Ivoire. A la faveur de la célébration de l’Aïd El Fitr ce lundi 02 mai 2022, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne a réitéré son appel à la paix.

Réconciliation nationale : Guillaume Soro en appelle aux guides religieux

En ce jour qui marque la fin du mois de Ramadan et la célébration de l’Aïd El Fitr, il m’est agréable de témoigner à mes sœurs et frères musulmans, toute ma solidarité en leur exprimant ici mes vœux sincères de bonheur dans leurs familles respectives.

Le mois qui vient de s’écouler a été une période de prière, de charité, de compassion, de générosité et de solidarité les uns envers les autres. A toutes et à tous, je souhaite un raffermissement de la foi et une volonté redoublée de conduire sa vie selon les recommandations d’Allah qui nous invite au pardon gratuit comme il nous l’accorde lui-même.

En cette année 2022, je forme l’espoir que les actes de charité et les attitudes de tolérance mutuelle observés de façon plus nette pendant un mois, transforment véritablement le climat social dans notre pays, la Côte d’Ivoire, et apportent définitivement la paix et la concorde dont nous avons si cruellement besoin.

En plus de leurs prières et de leurs bénédictions, je confie le renforcement de la fraternité vraie et de la cohésion entre les ivoiriennes et les ivoiriens aux guides religieux musulmans et leur renouvelle ma confiance en leur capacité à agir pour la réconciliation vraie dans notre pays. Aïd Moubarak !

Guillaume Kigbafori SORO