Dia Mamadou (Lys de Sassandra): ''Drogba ne perd jamais, Dieu fait..."

Le président de Lys Sassandra, Dia Mamadou, s'est prononcé sur la présence de Didier Drogba, dimanche au stade Robert Champroux de Marcory, lors de la rencontre opposant son équipe à l'Asec Mimosas.

Dia Mamadou revient sur l'arrivée de Didier Drogba au stade Robert Champroux, dimanche

La stade Robert Champroux de Marcory a connu une folle ambiance, dimanche 1er mai 2022. Et pour cause, l'Asec Mimosas affrontait la formation du Lys de Sassandra, cette jeune formation qui a gagné la sympathie de nombreux supporters ivoiriens pour avoir été le seul club de la Ligue 1 ivoirienne à voter Didier Drogba lors de l'élection à la Fédération ivoirienne de football.

Sollicité depuis lors par de nombreux médias, le président de Lys Sassandra, Dia Mamadou, était encore présent, lundi sur le plateau de l'émission Showbuzz diffusée sur la télé NCI. Il est revenu sur l'arrivée surprise de Didier Drogba, dimanche au stade Robert Champroux.

«Je me disais qu’il n’allait pas venir, pour le peu que je sais de lui c’est pas quelqu’un qui aime s’exposer et fait très attention pour ne pas heurter la sensibilité des gens. De là, se lever lui même venir avec le maillot de lys Sassandra, franchement c’est un très beau geste et qu’il soit heureux toute sa vie, c’est un honneur immense et surtout il a fait plaisir au public parce qu’il sait que le public est avec lui. Donc il a voulu faire honneur au public et à ma modeste personne. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Je n’ai pas les mots qu’il faut. Après le match, il a demandé aux joueurs de faire le tour du stade pour dire merci au public pour le déplacement et il a même pris ma petite main pour soulever. Quel honneur ! Je remercie le bon Dieu et Drogba qui a montré les valeurs d’humilité. Drogba ne perd jamais, lorsqu’il perd, Dieu fait qu’il gagne, c’est ce que Dieu lui a donné et c’est comme ça qu’il est...», a indiqué Dia Mamadou qui a également présenté ses excuses à Me Roger Ouegnin, conspué, ce jour, par de nombreux supporters qui lui en veulent de n'avoir pas voté pour l'ancien buteur de Chelsea.

"C'est simplement déplorable. Il ne faut pas le faire. C'est très vilain. Il faut proscrire ça des stades. Moi je ''vénère'' le Président OUEGNIN car il a fait beaucoup pour le football. Je suis supporter de l'Asec. Donc jamais, je ne viendrai lapider l'ASEC (...) Je ne peux pas accepter ça et pourvu que ça ne se répète plus. Je profite pour présenter toutes nos excuses à notre doyen le Président Me ROGER OUEGNIN ainsi qu'à tous les autres amis et sympathisants de l'ASEC", a déclaré Dia Mamadou.