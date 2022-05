Un recrutement de 40 jeunes lancé dans le secteur Pétrolier et Gaz

Le Groupe Eni et l'Ecole Supérieure du Pétrole et de l'Energie (ESPE), en collaboration avec l'IFP School et l'Ecole polytechnique de Paris, lance un important recrutement de jeunes ivoiriens diplômés dans le secteur du pétrole, de la Mécanique industrielle, d'Électricité ou en Électrotechnique ou mécanique.

Énergie Recrutement: Le Secteur du Pétrole et du gaz recherche Techniciens Opérateurs de production et Maintenanciers

ENI, l’un des leaders mondiaux de l'énergie, opérant dans 68 pays à travers le monde et employant plus de 31 400 personnes dans le monde, recrute en Côte d'Ivoire pour une formation-emploi au métier de Techniciens Opérateurs de production et de Maintenance dans les activités de Pétrole et de gaz.

Ci-dessous les conditions et profils recherchés