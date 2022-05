Agboville: Renaissance Fc, grand vainqueur du tournoi de la Fraternité

L'equipe Renaissance Fc de Grand-Yapo a remporté la première édition du tournoi de la Maracana de la fraternité qui a eu lieu à Agboville.

Agboville : Renaissance FC de Grand-Yapo remporte le trophée du tournoi de la Fraternité

Deux (2) buts à zéro (0) ont suffi aux jeunes de Renaissance FC du quartier Dalas de Grand-Yapo, dans le département d’Agboville, pour remporter, le samedi 30 avril 2022, le trophée "M’Bo J-B" de la première édition du tournoi de maracana de la Fraternité face FC Sagesse du quartier Caron.

Ce, après que les finalistes se sont séparées sur un score vierge de 0#0 au terme du temps règlementaire (20minutes/ période), à l’espace N’Gborou Kouss du village.

« Nous avons organisé ce tournoi afin d'égayer notre village. Nous avons retenu 1 équipe par quartier. Ce qui fait qu’on a eu au total 7 équipes, qui se sont affrontés durant près de 3 semaines. Les jeunes en général, aiment jouer au Maracaña parce qu’ils aiment le football. D’ailleurs, le Maracaña est un sport collectif, qui permet de raffermir nos liens. Et Dieu merci, le grand-frère M’Bo J-B aussi a accepté de parrainer le championnat en nous apportant son soutien », a expliqué Joël Djama Akou, président du comité d’organisation.

Notons que la finale de l’édition 2022 du tournoi de Maracaña de la Fraternité, s’est tenue en marge à la sortie officielle de l’association des femmes sages de Grand-Yapo. Quant au tournoi d’Awalé, il a été remporté par N’Takpé Achi Kevin, qui avait pour adversaire Toussaint Boka.

En sa qualité de parrain, le coordonnateur pays de la Fondation des Etats-Unis d’Amérique pour le développement de l’Afrique(USADF), M’Bo Yapi Jean-Baptiste, a dit sa fierté d’avoir pris une part active à l’organisation de ce tournoi de maracana, qui vise à occuper sainement les jeunes durant les congés ou les vacances.

« Je suis heureux de savoir que, vous avez joué dans un esprit de fairplay et de fraternité. La pratique du sport est bénéfice à tous les niveaux, notamment elle bonifie la santé. Elle est un facteur de cohésion sociale et de rapprochement. C’est pourquoi, je vous engage chers frères et sœurs, à préserver au sein de nos villages, un climat de paix et d’amitié », a-t-il exhorté.

Un trophée, des médailles, des ballons, des jets de maillot et des enveloppes, constituent l’essentiel des récompenses des vainqueurs, de la première édition du tournoi de maracana de la Fraternité couplé à celui d’Awalé de Grand-Yapo.

Tizié TO Bi

Correspondant régional