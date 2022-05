Agboville: Un café littéraire initié au Lycée pour valoriser la poésie

En prélude aux examens à grand tirage, qui ont démarré avec les épreuves physiques et sportives (EPS), le lundi 25 avril dernier, un café-littéraire a été animé, le mercredi 04 mai 2022, par l’écrivain Éric Koffo, à l’intention des élèves des lycées modernes 1 et 2 d’ Agboville en collaboration avec les Conseils d’enseignement de Français autour du thème : "La poésie doit sortir de sa tour d’ivoire".

L’objectif, selon lui, est de réconcilier les élèves avec ce genre littéraire. « Je suis venu, aujourd’hui, à Agboville afin de rencontrer les élèves échanger, prendre leurs préoccupations et leur expliquer ce que c’est la poésie parce qu’elle est dite hermétique. Il y a un désamour total entre la poésie et les élèves », a indiqué l’inspecteur principal d’orientation, en présence du secrétaire général 1 de la direction régionale de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation(DRENA) d’Agboville, Douagui Victor et de Daniel Kouakou, représentant le proviseur du lycée moderne 2 d’Agboville.

Éric Koffo a passé en revu ces trois œuvres : « Il était 21h17 », « Vive la poésie » et « Il n’est pas encore minuit » dont les 2 premières sont inscrites sur la liste des manuels agréés et recommandés par le ministère de l’Éducation nationale. « Moi, je fais de la poésie en vue de conscientiser les populations, pour amener les uns et les autres à un changement de comportements. Quand vous parcourez mes œuvres, vous verrez que, je dénonce les tares de la société que sont : le tabagisme, la dégradation de l’environnement, l’insalubrité, les affres des conflits armés et bien entendu la lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire. Et donc, c’est une poésie vraiment engagée pour une société meilleure », a martelé le journaliste-écrivain.

Pour le parrain du café-littéraire, Mathias Adjuman Kouassi, directeur régional de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration de l’Agnéby-Tiassa, cette activité est salutaire. « Je n’ai pas hésité un seul instant à m’associer à cette activité tant éducative que culturelle car toutes les initiatives qui concourent à la formation de nos élèves, méritent d’être soutenues et encouragées. Et ce, dans l’intérêt supérieur de la nation ivoirienne, qui a plus que besoin de ressources humaines de qualité pour son développement », a-t-il révélé. Et d’ajouter : « La présence du poète Éric Koffo à Agboville est une satisfaction dans la mesure où il s’est attelé à "démystifier" un peu la poésie, de manière à la rendre accessible à tous, pour le bonheur des élèves, qui sont de véritables privilégiés ».

Tizié TO Bi

Correspondant régional