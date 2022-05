Danané: La tradition mise au service de la paix et de la cohésion sociale

Les neveux et les nièces, appelés traditionnellement en langue DAN "Bèhè" et "Deuheu" ont été célébrés à Zonneu, chef-lieu de sous-préfecture, dans le département de Danané par Doueu Ouehi Bruno, vice-président du conseil régional du Tonkpi ce Samedi 30 Avril 2022.

Conscient du rôle important joué par le sacré dans la cohésion sociale dans les communautés traditionnelles, Doueu Ouehi Bruno, fils de Mantongouiné, s'en est inspiré pour remettre au goût du jour la valeur des êtres chers que sont les "Bèhè" et "Deuheu". Pour rappel, les Yacouba ou encore DAN sont un peuple vivant dans la partie Ouest de la Côte d'Ivoire. « Le Tonkpi a une population représentant 10,5 % de la population nationale avec une particularité étonnante : nous comptons à nous seuls 72,6 % d'analphabêtes. Ces données effroyables des Statistiques ont pour conséquences le banditisme mettant en mal la quiétude et la paix sociale dans le canton Oua qui souffre de plus en plus de l'incivisme des plus jeunes. Toute chose nous amenant à sonner l'alarme de l'insécurité pendant qu'il est encore temps.

La tribu Zioleu dont je suis originaire veut donner le bel exemple. Celui de pacifier notre espace. Tous les gardiens du sacré, nos chefs coutumiers et les présidents de jeunes de Zioleu sont avec moi ce Samedi 30 Avril à Zonneu pour donner quitus à cette volonté de parler Paix et non-violence. A commencer par les neveux et nièces, ces personnes dont les mères sont issues de cette tribu du patriarche Kpan Tonga. Je suis parti d'un amer et regrettable constat : notre canton Oua va de plus en plus mal. La violence, les assassinats et autres crimes passionnels sont désormais choses courantes. Un tableau qui obscurcit gravement le vivre ensemble, la quiétude et la paix. Le recul de nos traditions est alarmant. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Que deviendront nos enfants, les générations futures ? Trouver réponses à ces problématiques mettra le canton Oua à l'abri de sa disparition», a indiqué Doueu Ouehi Bruno, le concepteur.

Le retour aux sources tel qu'initié par le vice-président du conseil régional du Tonkpi en charge du département de Danané a enregistré un engouement de la population de la tribu Gloueuleu dont Zonneu est chef-lieu. Les têtes couronnées que sont les chefs coutumiers (chef de tribu, chefs de terre et chefs de village) ont tour à tour exprimé leur satisfaction quant à l'originalité de l'action culturelle des oncles de leurs enfants. « Doueu Ouehi Bruno, tu viens sauver nos US et coutumes. Sois-en félicité ! », s'est exclamé Gueu André, chef de village de Zonneu parlant au nom de ses pairs de Gloueuleu.

Dans un entretien, Gouet Eugène, directeur de cabinet de Doueu Ouehi Bruno, donnera les contours de l'action socio-culturelle de son mentor : « Le présent projet vaut son pesant d'or car savoir qui je suis pour les autres et qui sont mes oncles et mes tantes m'emmène à faire attention. Cela minimise les mauvaises conduites par moment. Aujourd'hui le neveu n'est plus ce qu'il était pour ses oncles. S'il n'est pas violent, il choisit d'être voleur de bêtes. C'est donc à juste titre que le vice-président veuille recadrer les jeunes. Son projet vise à organiser ses neveux et nièces sur l'étendue de chaque tribu du canton Oua en association pour servir de courroie de transmission entre leurs oncles de Zioleu et leurs papas où ils résident. Le rendez-vous de Zonneu en est le lancement de ce vaste projet. Puis viendront les cérémonies auxquelles ces associations seront investies. Des fonds leur seront alloués pour démarrer des activités génératrices de revenus. Le concepteur Doueu Ouehi Bruno veut certes amener ces jeunes gens à se tourner vers leur autonomisation par l'entrepreneuriat. Mais ils auront un rôle d'ambassadeurs de Paix. De par leur engagement, beaucoup d'autres jeunes tourneront le dos à la facilité, mère de tous les vices. »

Aux parents des neveux et nièces de Gloueuleu, des mots de remerciement ont été donnés par l'hôte du jour avant de vêtir chacun des chef de tribu et chefs des 7 villages de boubous d'apparat dignes de leur rang. Les chefs de terre, quant à eux, ont reçu des mains Doueu Ouehi Bruno des enveloppes et des bouteilles de liqueur. A partir de cette cérémonie donnant corps au projet, les autres tribus attendront leur prochain tour de visite. Aux filles de la tribu Zioleu mariées dans le Gloueuleu, il leur a été demandé d'être des épouses vertueuses et soumises. Toute chose à l'actif de la bonne éducation des enfants. Aussitôt oints par leur parrain Doueu Ouehi Bruno, les nouveaux soldats de la paix ont juré de marcher dans les pas des faiseurs de paix.

Une correspondance de Sony WAGONDA