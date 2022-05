FIF: Idriss Diallo reçoit les bénédictions de Claude Danho Paulin

Le ministre des Sports, Danho Paulin Claude, a accordé une audience au nouveau président de la Fédération ivoirienne de football ( Fif), Yacine Idriss Diallo.

Yacine Idriss Diallo et Danho Paulin Claude se sont parlé

Elu le 23 avril dernier à la tête de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo a été reçu en audience par le ministre des Sports, Danho Paulin Claude, ce vendredi 6 mai 2022 à son cabinet au Plateau. Il s'agissait, en effet, pour le nouveau président de la Fif, de présenter au premier responsable des sports en Côte d’Ivoire, sa feuille de route et les hommes qui l’accompagneront dans la réalisation de sa mission durant son mandat. Il s'est fait accompagner de trois membres de son comité exécutif, notamment Malick Tohé (1er Vice-Président), Colonel Koné Mamadou (3è vice-Président) et Mme Malika Diakité Tanny (4è vice-Président).

Le ministre des Sports, pour sa part, a souhaité bon vent au nouveau comité exécutif de la FIF conduit Yacine Idriss DIALLO. Notons que le nouveau président de la Fif a officiellement pris fonction le mercredi 4 avril dernier. Il a affiché sa volonté de travailler avec ses deux adversaires d'hier que sont Sory Diabaté et Didier Drogba.

'' J’avais dit à Yamoussoukro ma ferme volonté de travailler avec mes concurrents d’hier, et pour joindre l’acte à la parole, j’ai demandé au doyen Adou Nangon de la JCA et au Doyen Djedje Benjamin, de prendre leur bâton de pèlerin pour rencontrer Sory Diabaté et Didier Drogba afin que nous puissions nous asseoir pour parler du football ivoirien‘’, dixit Idriss Diallo.

Puis d'ajouter: ‘’Je souhaite à l’occasion de la prochaine Assemblée générale, proposer cette modification qui permettrait de passer de 20 à 25, et les 5 nouveaux membres seront 3 issus de la liste de Sory et 2 issus de la liste de Didier pour venir nous rejoindre‘’, a-t-il annoncé.