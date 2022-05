COP15: L' Accord du pays hôte signé entre la CNULCD et la Côte d'Ivoire

Le gouvernement de Côte d'Ivoire et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) ont signé conjointement l'Accord du pays hôte, le protocole officiel contraignant entre l'organisation et le pays hôte de la COP15 (9 mai -20).

La 15e Conférence des Parties de la CNULCD s'ouvre ce lundi à Abidjan, en Côte d'Ivoire

Lors de la signature, SEM Jean Sansan Kambilé, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, au nom de SEM Kandia Camara, Ministre des Affaires étrangères de l'Intégration africaine et de la Diaspora de la République de Côte d'Ivoire, a souligné la situation géopolitique l'importance d'accueillir cet événement, soulignant les avantages économiques de la restauration des terres et ses avantages pour la population locale.

Par conséquent, la 15e Conférence des Parties de la CNULCD à Abidjan, en Côte d'Ivoire, est particulièrement pertinente à l'échelle régionale et mondiale car elle donne au pays hôte l'occasion de donner l'exemple pour les initiatives de restauration des terres dans la région de l'Afrique de l'Ouest.

Soulignant le leadership de la Côte d'Ivoire, le Secrétaire exécutif de la CNULCD, Ibrahim Thiaw, a déclaré que « Le programme d'héritage d'Abidjan est un résultat tangible de la COP15 de la CNULCD qui stimulera le développement durable à long terme dans les principales chaînes de valeur en Côte d'Ivoire, tout en protégeant et en restaurant les forêts. et les terres et l'amélioration de la résilience des communautés au changement climatique. Le leadership de la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de ce programme ambitieux et prometteur est un engagement à faire progresser la restauration des terres.

La cérémonie de signature s'est également déroulée en présence du Ministre de l'Environnement et du Développement Durable, SEM Jean-Luc Assi, dans les locaux du Ministre des Affaires Etrangères.