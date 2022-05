Bakayoko-Ly Ramata et Blé Goudé pleurent Amadou Soumahoro

Les décès, samedi dernier, du Président de l’Assemblée Nationale, Amadou Soumahoro, constitue une autre grosse perte pour la Côte d’Ivoire. Bakayoko-Ly Ramata et Charles Blé Goudé, le Président du COJEP (Congrès Panafricain pour la Justice et l'Égalité des Peuples), ont rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu.

Décès du PAN Amadou Soumahoro: BAKAYOKO-LY Ramata salue la mémoire d'une grande figure politique

J'ai appris avec une réelle émotion le décès de Monsieur Amadou SOUMAHORO, Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire. Monsieur Amadou SOUMAHORO, personnalité politique respectée pour son attachement aux valeurs républicaines, et sa grande loyauté à SEM Alassane OUATTARA, a été une grande figure de la scène politique de la Côte d’Ivoire.

Avec sa disparition, notre pays perd un homme de conviction, un patriote engagé pour son pays. En cette douloureuse circonstance, je voudrais adresser au Chef de l’État, à l'Assemblée nationale, à la veuve, aux enfants ainsi qu’à toute sa famille biologique et à tout le Worodougou, mes sincères condoléances. Je prie le Seigneur Tout-Puissant d’accorder à notre cher défunt sa miséricordieuse clémence.

Charles Blé Goudé, Président du COJEP: "La Côte d'ivoire est en deuil"

C'est avec consternation que j'ai appris le décès de l'Honorable Amadou Soumahoro, Président de l'Assemblée nationale de Côte d'ivoire. Là où la mort fauche une personnalité qui a servi l'État, nos rivalités politiques doivent s'éclipser.

Ainsi, je rends hommage à cet homme qui a servi au perchoir de notre pays, et qui aura été fidèle à ses convictions et à son parti jusqu'au bout. La Côte d'ivoire est en deuil. Je présente toutes mes condoléances à la famille biologique et politique de l'illustre disparu. Que son âme repose en paix.