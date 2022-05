​Agboville: L’institut Nakoi, vainqueur du concours Génie en herbe 2022

C’est le collège moderne d’ Agboville, communément appelé "Lycée 4", qui a abrité, le samedi 07 mai 2022, la deuxième édition du concours Génie en herbe de la ville.

Concours génie en herbe à Agboville: L’institut Nakoi sur la plus haute marche du podium

Initiée par la direction régionale de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation(DRENA) en partenariat avec la Cour pénale internationale(CPI)-section Côte d’Ivoire, la compétition intellectuelle a été remportée par l’Institut Nakoi qui était opposé au lycée moderne 1 d’Agboville, à l’issue d’une finale âprement disputée.

« Génie en herbe : exercice et concours de haute portée pédagogique et de culture générale, c'est ce qu’il faut à nos enfants. Et ce, afin de les titiller, de les pousser à la recherche, au dépassement de soi, au travail avec la rigueur nécessaire, à l’amélioration des compétences. Nos enfants étant de plus en plus faibles, il est donc là à point nommé », a souligné la première responsable de la DRENA d’Agboville, Antoinette Péné N’Goran, à l’ouverture de la cérémonie.

Poursuivant, elle s’est félicitée des actions menées par l’ensemble des parties prenantes, notamment l’Antenne régionale de la Vie scolaire(ARVS). Bien avant, Cissé Kadizatou Ibrahim, de l’Unité de sensibilisation de la CPI en Côte d’Ivoire, a adressé ses remerciements à la DRENA pour avoir associée l’image de la Cour à ce concours de cracks.

« Nous avons compris que la CPI n’était pas bien connue en Côte d’Ivoire. Et donc, pour nous, il était de notre devoir d’aller vers les populations afin de leur expliquer le travail de cette institution judiciaire internationale. Il est bon aussi d’informer nos enfants, les élèves, qui sont l’avenir de demain sur ce que fait la CPI », s’est justifiée la cheffe de délégation de la CPI-Cote d’Ivoire, à Agboville.

Avant d’engager, élèves et personnel d’encadrement, à la vulgarisation des idéaux de paix et de justice. La caravane scolaire de Génie en herbe édition 2022, s’inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation de proximité pour une meilleure appropriation du statut de Rome, texte fondateur de la CPI.

Notons que, ce même jour, ont eu lieu les demi-finales entre 6 établissements scolaires secondaires du public et du privé du chef-lieu de la région de l’Agnéby-Tiassa. Au total, ce sont 10 écoles qui étaient en lice au démarrage de la compétition.

Tizié TO Bi

Correspondant régional