Le bilan des forces russes engagées dans l’opération spéciale en Ukraine affiche de lourdes pertes du côté des forces ukrainiennes.

L'impressionnant bilan des forces russes en Ukraine

Le général Igor Konashenkov a affiché le bilan de l'armée russe depuis le début de la guerre en Ukraine. Les forces russes ont éliminé une grosse partie de l’arsenal militaire ukrainien. Même des drones et 2 979 chars et autres véhicules blindés ont été détruits dans cette guerre déclarée par le Président Vladimir Poutine.

« Dans l’ensemble, les cibles suivantes ont été détruites depuis le début de l’opération militaire spéciale: 163 avions, 124 hélicoptères, 793 véhicules aériens sans pilote, 300 systèmes de missiles sol-air, 2 979 chars et autres véhicules blindés de combat, 351 systèmes de roquettes à lancement multiple, 1 440 canons et mortiers d’artillerie de campagne et 2 789 véhicules automobiles militaires spéciaux », a déclaré le porte-parole de l'armée russe, le Général Igor Konachenkov.

La Russie détruit de nouveaux appareils ukrainiens

Les forces de défense aérienne russes ont de nouveau abattu trois drones ukrainiens et intercepté un missile Tochka-U au-dessus de la ville de Khartsyzsk, dans le Donbass, pendant la nuit de lundi à mardi, a aussi déclaré Konashenkov.

"Tout au long de la nuit, les capacités de défense aérienne russes ont éliminé trois drones dans les zones des colonies de Mospino et Yunokommunarovsk en République populaire de Donetsk et dans la ville d’Odessa. Un missile ukrainien Tochka-U et un obus du système de roquettes à lancement multiple Smerch ont été interceptés au-dessus de la communauté de Khartsyzsk, en République populaire de Donetsk. Deux autres roquettes Smerch ont été abattues près de Malaya Kamyshevakha et Izyum», a ajouté le visage de l'armée russe.

Tout au long de la nuit, des engins de l'aviation opérationnels tactiques et militaires russes ont frappé 16 zones de mercenaires occidentaux et soldats ukrainiens ainsi, a de nouveau fait savoir le général avant d'ajouter : « Les troupes de missiles et d’artillerie ont touché 33 postes de commandement, 407 zones de rassemblement de main-d’œuvre et d’équipement militaire, ainsi que cinq dépôts de munitions et de carburant dans les zones de Nikolayev et Mirnoye, dans la région de Nikolayev.»

Les frappes ont éliminé jusqu’à 380 nationalistes ukrainiens, selon le bilan de ces derniers jours.