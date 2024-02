Le ministre russe de l’agriculture, Dmitry Patrushev, a annoncé la livraison de 200 000 tonnes de céréales à six pays africains. La décision a été prise lors d’une réunion assistée par le président Vladimir Poutine à Moscou.

Bonne nouvelle pour six nations africaines. Il s’agit du Mali, le Burkina Faso, le Zimbabwe, l’Érythrée, la Somalie et la Centrafrique. Ces pays sont des bénéficiaires de la livraison de 200 000 tonnes de céréales de la part du gouvernement Russe. En effet, les quantités varient, avec 25 000 tonnes de céréales attribuées à chaque Mali, Burkina Faso, Zimbabwe et Érythrée, et 50 000 tonnes à la Somalie et à la Centrafrique.

Par ailleurs, le ministre a également mentionné que le dernier navire a été déchargé en Somalie le 17 février. Il a souligné que la Russie a vendu 66 millions de tonnes de céréales à l’étranger en 2023, générant un montant total de 16,5 milliards de dollars, ce qui représente un record absolu pour la Russie en termes d’exportation de céréales.

En réalité, cette initiative témoigne de l’engagement de la Russie à contribuer à la sécurité alimentaire et à renforcer les liens économiques avec ces pays africains.