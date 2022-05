Sécurité au Mali : La Russie se positionne auprès de la junte

La sécurité au Mali a été eu centre d’un échange entre le colonel Sadio Camara, ministre malien de la Défense et des Anciens combattants et Igor Gromyoko, ambassadeur de Russie au Mali. Le diplomate russe a assuré la junte au pouvoir du soutien de son pays.

Sécurité au Mali : Ce que l’ambassadeur russe a confié au ministre de la Défense

Selon les Forces armées maliennes (FAMa), la rencontre entre l’ambassadeur de la Russie au Mali, Igor Gromyoko et le colonel Sadio Camara a porté sur la coopération bilatérale entre les deux pays, la sécurité au Mali et la montée en puissance de l’armée malienne dans la lutte contre le terrorisme.

Le diplomate russe avait pour ambition d’harmoniser et consolider les acquis des FAMa dans la lutte contre le terrorisme, peut-on lire sur le site officiel des Forces armées maliennes. Igor Gromyoko et le colonel Sadio Camara ont parlé de la coopération entre le Mali et la Russie, mais également de la franche collaboration entre les deux États.

Par ailleurs, l’ambassadeur de Russie au Mali a assuré du soutien de son pays aux Maliens sur le plan politique et de la défense. Il a précisé que nul ne pourra empêcher cette amitié et fraternité. La Russie a pris le ferme engagement de parfaire cette relation.