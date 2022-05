Tidjane Thiam et Alassane Ouattara font la paix des braves

Tidjane Thiam et Alassane sont de nouveau en de bons termes. Le président de la République s'est rapproché de l'ancien directeur général du BNETD (Bureau national d'études techniques et de développement), écrit Africa Intelligence dans sa parution du lundi 16 mai 2022.

Tidjane Thiam et Alassane Ouattara désormais en phase !

C'est désormais la paix entre Alassane Ouattara et Tidjane Thiam. Selon une information confirmée par Africa Intelligence, les deux hommes, qui ont longtemps été à couteaux tirés, se sont rapprochés depuis quelques mois. Le magazine qui cite l'entourage du chef de l'État ivoirien révèle que l'ancien pensionnaire de l'École des mines de Paris "pourrait même être reçu en audience au palais présidentiel".

Dominique Ouattara a joué un grand rôle dans le rapprochement entre Tidjane Thiam et le numéro un ivoirien. La Première dame ivoirienne a "rencontré dans la plus grande discrétion" l'ex-directeur général de Crésit Suisse "dans un grand hôtel parisien en octobre 2020".

Par ailleurs, il y a peu, Alassane Ouattara a pris sur lui de passer un coup de fil à Tidjane Thiam. Il faut cependant reconnaitre que des proches du cercle présidentiel ont milité pour la reprise du dialogue entre les deux hommes qui ne manquaient pas de se critiquer.

L'ex-ministre du Plan et du Développement d'Henri Konan Bédié a été aperçu aux côtés du président ivoirien au Sommet de l'UE et de l'Union africaine qui s'est tenu à Bruxelles des mois plus tôt. Leur selfie a été abondamment relayé sur la toile et a suscité d'énormes réactions.