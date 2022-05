RHDP - Assahoré Jacques se confie: « Oui, je suis au restaurant mais…»

Le Directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Assahoré Jacques Konan, a convié, dimanche 15 mai 2022 à Diabo, l’ensemble des cadres, chefs de village, présidents de mutuelles, présidents des jeunes, présidentes des femmes de Diabo-Languibonou, à une importante réunion d’information et de concertation. Occasion pour le Délégué départemental RHDP de Botro et Député de Diabo-Languibonou, de clarifier sa position concernant le RHDP.

Assahoré Jacques: «Je suis au RHDP pour aider le président Ouattara à concrétiser sa politique sur le terrain »

Alors que la crise de leadership entre les cadres locaux du RHDP, a connu son paroxysme, ces derniers jours après l’incendie criminel d’un engin de bitumage de la ville de Diabo, Assahoré Jacques a cru bon de convoquer les populations à une réunion publique qui lui a permis de régler ses comptes à tous ses détracteurs.

Rappelant le développement croissant des infrastructures de Diabo-Languibonou conformément au projet "la Côte d’Ivoire Solidaire" du président Alassane Ouattara, le Directeur général du Trésor s'est insurgé contre certaines insinuations, dit-il, tendant à faire passer le peuple Gblo comme un peuple opposé aux politiques de développement menées en sa faveur.

« Puisque les gens disent qu’on ne l’aime pas. L’adduction en eau potable, les constructions d’écoles, de centres de santé, pourquoi le peuple Gblo n’a pas brûlé tout ça et subitement, on va brûler une machine affectée au bitumage? Et subitement, les gens veulent en faire leur choux gras. On veut profiter de ça pour dire que le peuple Gblo n’aime pas Ouattara. Je m’insurge contre ça. Le peuple Gblo n’est pas contre Alassane Ouattara », a dénoncé Assahoré Jacques.

En présence de Madame le Sous-Préfet de Diabo, l’homme a réaffirmé son attachement, ainsi que celui de ses parents au Président de la République, Alassane OUATTARA, au regard de tous les projets de développement en cours dans la localité.

"On ne peut pas accepter qu’on nous accuse d’ingratitude"

« Les dernières élections législatives ont traduit en actes, la grande adhésion du peuple Gblo à la vision du Chef de l'Etat (…) Depuis 1960, c’est la première fois que le peuple Gblo donne son suffrage à un parti autre que le PDCI, en l’occurrence le RHDP. Alors, ceux qui racontent leur vie, il faut qu’ils aillent révisiter notre histoire. Le peuple Gblo est l’un des peuples qui a compris que la politique, c’est pour apporter le développement. Alors, ceux qui pensent nous détourner de notre trajectoire, qui vont nous détourner de notre ambition, se trompent », a prévenu le Député de Diabo-Languibonou.

A en croire Assahoré Jacques, la politique, c’est l’art d’apporter le bien-être aux populations. Selon lui, un politicien qui n’a pas de réponse aux préoccupations de développement des populations, est "un plaisantin".

« Oui je suis au restaurant; je veux apporter à manger à mes parents parce que je ne sais pas un seul parmi vous, peut accepter d’avoir faim. Oui je veux vous aider. Le Gblo est solidaire. On ne peut pas accepter qu’on nous accuse d’ingratitude. Le Gblo n’est pas ingrat. Faisons attention! Vous avez vu: une machine brûlée, combien de fois ça jette le discrédit sur toute une communauté. Je souhaite que les enquêtes aboutissent à l’arrestation des auteurs de cet acte », a-t-il insisté.

Pour finir, Assahoré Jacques a demandé aux jeunes de se constituer en associations afin de pouvoir bénéficier de la politique d’aide à la jeunesse, mise en place par le gouvernement. « Ce que le président Ouattara attend de vous, ce sont des jeunes responsables, respectueux de nos us et coutumes. Pas des jeunes qui vont mettre du feu aux machines. Grâce au président Ouattara, on va trouver des opportunités d’emploi pour vous », a-t-il promis.