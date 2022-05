Yasmina Ouégnin aux cotés de Deux Plateaux Fc, club pro-Drogba

Le député de la commune de Cocody, Yasmina Ouégnin, a reçu à deux reprises les responsables de Deux Plateaux Fc, club de troisième division ivoirienne ayant accordé son soutien à Didier Drogba dans le cadre de l’élection à la Fif.

Yasmina Ouegnin reçoit les responsables de Deux Plateaux Fc

Deux Plateaux Fc, club de football évoluant en troisième division ivoirienne, a apporté son soutien à l'emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, dans le cadre de l’élection à la Fédération ivoirienne de football (Fif).

Ce club a aussi bénéficié de l’élan de solidarité des Ivoiriens après la défaite de l’ancien buteur de Chelsea à cette élection. Ayant obtenu une bonne visibilité ces dernières semaines, le club basé dans la commune de Cocody, semble susciter l’intérêt des autorités locales dont l’honorable Yasmine Ouegnin qui a reçu récemment les responsables de cette jeune formation sportive.

‘’ Nous avons eu l’honneur par l’intermédiaire de notre président Kone Mohamed de rencontrer à deux reprises, l’honorable Yasmina Ouégnin , député de la commune de Cocody. La première fois à son bureau où nous avons pu échanger sur le 2 plateaux football club et de ses perspectives, la seconde fois lors de notre tournoi de la ligue de Cocody dont elle est la marraine. Une femme généreuse, attentive, passionnée de sport et surtout de football. Un grand merci madame la député, pour votre accueil et pour tous vos conseils‘’, lit-on dans un message posté sur la page Facebook du club.

Notons que Deux Plateaux Fc a été fondé par Abdoulaye KONE, président de l’As Denguélé . Selon nos sources, c’est Abdoulaye KONE qui a permis à la légende Didier Drogba d’être président d’honneur de son deuxième club, 2 PLATEAUX FC, afin qu’il puisse participer à toutes les Assemblées générales de la Fif.