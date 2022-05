​Rubino: Les Tidjanis prient pour la paix et la cohésion sociale

Dans le cadre de la Wadzifa (invocation collective) régionale 2022, le Khalife général de la Tidjaniya en Côte d’Ivoire, Cheick Moustapha Sonta s’est rendu le samedi 14 mai 2022, à Rubino pour prier pour Allah pour la paix et la cohésion sociale. Lieu choisi pour la circonstance, le foyer des jeunes de la ville située à plus de 30km du chef-lieu de la région de l’Agnéby-Tiassa, Agboville.

Le Khalife général de la Tidjaniya en Côte d’Ivoire, Cheick Moustapha Sonta, à Rubino

« Notre message ici à Rubino, est un message de solidarité, d’union, de paix, d’espoir, de réconciliation et de cohésion sociale pour toute la Côte d’Ivoire. Rubino est une ville, qui nous a accueillis il y a plus de 30 ans. Rubino nous a apporté beaucoup de bonnes choses et partant de cela, nous sommes revenus pour dire merci à Dieu parce qu’Il nous a fait grandir ici grâce à notre représentant Amara Doumbia », s’est justifié Cheick Moustapha Sonta, à l’issue de la grande prière, qui a réuni des centaines de Tidjanis venus d’Abidjan et de toute la région.

Pour lui, ce rassemblement fait suite à l’engagement que, les Tidjanis ont pris envers Dieu. « Chers frères et sœurs, la Tidjaniya est une école spirituelle, une école qui forme le musulman à mieux comprendre son islamité, à mieux comprendre sa vie spirituelle, à se rapprocher davantage de Dieu. Parce que, on peut être musulman et ne même pas penser à sa foi…Donc, la Tidjaniya est une école spirituelle qui façonne le musulman, qui le mène vers Dieu, qui le pousse à pratiquer son islamité de façon constante », a expliqué le guide spirituel des musulmans Tidjanis. Et d’ajouter : « Le Tidjanis est le musulman qui s’est préparé, qui est prêt à faire quelque chose pour Dieu. C’est celui qui fait ce que Dieu ne l’a pas imposé mais ce que lui-même s’est imposé à faire pour Dieu toute sa vie ».

Poursuivant, il a invité ses coreligionnaires à purifier leur âme. « Je demande à tous les fidèles, d’apprendre à connaitre leur prière. Car, si tu ne connais pas la prière, Dieu ne l’accepte pas. Si la prière n’est pas bien faite, cette prière n’est pas prise en compte par Dieu. Mieux, après la prière il faut faire des invocations, des largesses. Essayer de te rapprocher de Dieu en pratiquant son islamité avec beaucoup de bravoure, de piété et de spiritualité. La Tidjaniya permet donc, de conduire le musulman à la purification, à l’élévation et à la réalisation spirituelle », assure le Khalife général de la Tidjaniya en Côte d’Ivoire, Cheick Moustapha Sonta.

Bien avant, Mariam Coulibaly dit Mariam Calebasse, marraine de ce grand rassemblement religieux n’a pas caché sa joie pour le choix porté sur sa personne. « Être choisis pour se retrouver aux côtés d’un Khalife général n’est pas offert à tout le monde. C’est pourquoi, je vous demande de prier afin que règne toujours la paix et la cohésion à Rubino, dans l’Agnéby-Tiassa et dans la Côte d’Ivoire », a exhorté la fondatrice et présidente de l’ONG Ahika Moayé.

Tizié TO Bi

Correspondant régional