BAD: Comment Adama Koné porte la vision du Président Ouattara

L’ancien ministre ivoirien de l'Economie et des Finances, Adama Koné, revient d’une mission fructueuse en Guinée (Conakry). Mission au cours de laquelle, l’actuel Administrateur à la Banque Africaine de Développement (BAD) pour la Côte d'Ivoire, la Guinée (Conakry) et la Guinée Équatoriale, a fait le point de la coopération entre l’institution financière panafricaine et le pays dirigé par le Colonel Mamadi DOUMBIA.

L’Administrateur ivoirien à la BAD, Adama Koné, satisfait de sa mission de travail en Guinée (Conakry)

Dans le cadre d'une mission au nom de la Banque Africaine de Développement, le ministre Adama Koné a séjourné, du 8 au 13 mai 2022, en Guinée (Conakry). Il s’est agi, au cours de cette mission, de faire le point de la coopération entre l’institution financière panafricaine et ce pays, en sa qualité d'Administrateur à la BAD, pour la Côte d'Ivoire, la Guinée et la Guinée Équatoriale.

« Au cours de mon séjour, j'ai été reçu en audience par le Président de la Transition, le Colonel Mamadi DOUMBIA. J'ai eu des séances de travail avec le Premier Ministre, Monsieur Mohamed BÉAVOGUI, le Ministre de l'Economie et des Finances, Monsieur Lanciné CONDÉ, le Gouverneur de la Banque Centrale de Guinée et plusieurs autres Ministres du pool économique », a confié Adama Koné sur sa page Facebook.

Au terme de cette visite de travail qu’il qualifie de ‘’fructueuse’’, l’ancien ministre ivoirien de l'Economie et des Finances, a, au nom de la Banque Africaine de Développement, adressé ses ‘’chaleureux remerciements’’ au Président de la Transition et à tout le Gouvernement guinéen, pour leur disponibilité et l'attention particulière dont-il dit avoir été l'objet.

Nommé en septembre 2019, ministre auprès du Président de la République chargé des Affaires Économiques et Financières en vue de représenter la Côte d’Ivoire, en tant qu’Administrateur, à la BAD, Adama Koné a joué un rôle important dans la réélection, en août 2020, du Président Akinwumi Adesina à la présidence du Groupe de la Banque Africaine de Développement. Un pari réussi au nombre des nombreuses missions à lui confiées par le président Alassane Ouattara.