Décès d'Amadou Soumahoro : Gbagbo fait un don de 1 million FCFA

Quelques jours après le décès d'Amadou Soumahoro, Laurent Gbagbo et le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) ont apporté leur soutien à la famille de l'ancien président de l'Assemblée nationale. L'ex-chef d'État a fait un don d'un million de francs CFA.

Gbagbo et le PPA-CI compatissent au décès d'Amadou Soumahoro

Le décès d'Amadou Soumahoro, survenu le 7 mai 2022, a plongé la Côte d'Ivoire dans une profonde tristesse. L'ancien patron de l'hémicycle ivoirien a été inhumé le vendredi 13 mai 2022 à Séguéla, dans le nord du pays. La cérémonie de 7e jour a eu lieu le dimanche 15 mai à la mosquée de la Riviera Golf.

Une délégation du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire), composée de Hubert Oulaye, Ouégnin Georges Armand, Justin Koné Katinan, Ousmane Sy Savané et Dago Augute a pris part à l'évènement. Au nom de leur leader Laurent Gbagbo, ces cadres du PPA-CI ont fait un don d'une valeur d'un million de francs CFA.

La somme est répartie comme suit : 500 000 francs CFA à la veuve d'Amadou Soumahoro ; 200 000 francs CFA aux enfants du défunt ; 200 000 francs CFA à la famille Soumahoro et 100 000 francs aux imams. Par ailleurs, les Sénoufos du parti de Laurent Gbagbo ont fait un don spécial de 10 000 francs CFA aux Koyaga, lit-on dans un communiqué du PPA-CI.

Amadou Soumahoro est décédé le samedi 7 mai 2022. Sa disparition intervient après celles des anciens Premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko. Alassane Ouattara perd ainsi l'un de ses plus fidèles compagnons. On se souvient qu'il a été durement éprouvé par le décès de son "fils" Gon Coulibaly, qui venait d'être désigné candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et paix) à l'élection présidentielle de 2020. Le successeur d'Amadou Soumahoro à la tête de l'Assemblée nationale sera connu le 7 juin 2022.