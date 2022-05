France : Macron nomme Élisabeth Borne Première ministre

Élisabeth Borne, 61 ans, est la nouvelle Première ministre de la République de France. L'ex-ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion a été nommée à la tête du gouvernement français par Emmanuel Macron dans l'après-midi du lundi 16 mai 2022.

Élisabeth Borne prend la tête du gouvernement français

La nouvelle est tombée dans l'après-midi du lundi 16 mai 2022. Emmanuel Macron a décidé de nommer Élisabeth Borne à la tête du gouvernement français en remplacement de Jean Castex, qui avait présenté sa démission un peu plus tôt. La nouvelle cheffe de l'équipe gouvernementale de la France a occupé le poste de ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion du 6 juillet 2020 à ce jour. Âgée de 61 ans, cette haute fonctionnaire française a aussi été ministre de la Transition écologique et solidaire. Du 17 mai 2017 au 16 juillet 2019, Élisabeth Borne a dirigé le ministère des Transports.

C'est en 1987 que la Première ministre française débute sa carrière en intégrant le ministère de l'Équipement. Deux ans plus tard, elle rejoint la direction régionale de l'Équipement d'Île-de-France. Elle a été conseillère au sein du ministère de l'Éducation nationale aux côtés de Lionel Jospel.

Marine Lepen, patronne du Front national, a très vite réagi à la nomination d' Élisabeth Borne. "En nommant Élisabeth Borne comme Première ministre, Emmanuel Macron démontre son incapacité à rassembler et la volonté de poursuivre sa politique de mépris, de déconstruction de l'État, de saccage social, de racket fiscal et de laxisme", a déclaré la candidate malheureuse à l'élection présidentielle du 24 avril 2022.

Jean-Luc Mélanchon estime qu' "une nouvelle saison de maltraitance sociale et écologique commence", car "Élisabeth Borne incarne la continuité de la politique du président de la République. Elle est l'une des figures les plus dures de la maltraitance sociale macroniste".