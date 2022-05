LIGUE 1: L'Ivoirien Fofana Seko, sacré prix Marc-Vivien Foé 2022

Enfin la consécration pour Fofana Seko. Le milieu de terrain de RC Lens a été élu meilleur joueur africain de l'année en Ligue 1. Il a reçu, lundi, le prix Marc-Vivien Foé.

Fofana Seko, meilleur joueur africain évoluant dans le championnat de France de Ligue 1

Cette fois, c’est la bonne pour Seko Fofana ! Devancé par son coéquipier à Lens, Gaël Kakuta, la saison passée, le milieu de terrain de 27 ans a remporté lundi le Prix Marc-Vivien Foé. Décerné par RFI et France 24, ce trophée récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1 de la saison écoulée.

Elu par un jury composé de 70 personnes (journalistes, consultants, anciens joueurs…), dont Afrik-Foot.com, l’Ivoirien a écrasé la concurrence en récoltant 221 points, contre 91 pour son dauphin, le latéral droit malien de Rennes, Hamari Traoré.

Le défenseur central marocain du SRFC, Nayef Aguerd, complète le podium avec 77 points, juste devant l’attaquant camerounais de Lyon, Karl Toko-Ekambi, 4e avec 72 points.

Les Ivoiriens Fofana Seko et Nicolas Pépé dans l'histoire du prix Foé

Avec son impressionnant volume de jeu, son profil box-to-box et sa faculté à briser les lignes adverses, Fofana sort d’une saison très aboutie, ponctuée de 8 buts marqués en 37 matchs de championnat. Il est le 4e Ivoirien à remporter ce titre après Gervinho, à deux reprises, Jean Michael Seri et Nicolas Pépé.

«C’est une fierté, beaucoup de reconnaissance», a savouré l’Eléphant au micro de RFI. «Et puis, comme je l’ai expliqué au sein du club, ça me tenait à cœur de gagner ce trophée parce que c’est le Prix Marc-Vivien Foé et ça me rappelle énormément de choses. La première fois que je suis allé dans un stade, c’était quand j’étais jeune, avec mon papa. Il m’a emmené voir l’équipe de France jouer face à la Turquie. Et le même jour, on apprenait cette triste nouvelle (la disparition de Marc-Vivien Foé, ndlr). Donc, quand j’ai vu que j’étais parmi les finalistes, ça me tenait à cœur de gagner ce trophée et c’est ce qui est arrivé.» Après l’avoir mise en retrait ces derniers mois, Fofana devrait prochainement retrouver la sélection ivoirienne.

Le palmarès du prix Marc-Vivien Foé 2022:

2022 : Seko Fofana (Lens/ Côte d’Ivoire)

2021 : Gaël Kakuta (Lens/RD Congo)

2020 : Victor Osimhen (LOSC/Nigeria)

2019 : Nicolas Pépé (LOSC/Côte d’Ivoire)

2018 : Karl Toko-Ekambi (Angers/Cameroun)

2017 : Jean Michaël Seri (Nice/Côte d’Ivoire)

2016 : Sofiane Boufal (LOSC/Maroc)

2015 : André Ayew (Olympique de Marseille/Ghana)

2014 : Vincent Enyeama (LOSC/Nigeria)

2013 : Pierre-Emerick Aubameyang (Saint-Etienne/Gabon)

2012 : Younès Belhanda (Montpellier/Maroc)

2011 : Gervinho (LOSC/Côte d’Ivoire)

2010 : Gervinho (LOSC/Côte d’Ivoire)

2009 : Marouane Chamakh (Bordeaux/Maroc)