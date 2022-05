Réconciliation : Boga Sako accompagne KKB en mission en Europe

Dans une note émanant du service de communication de la FIDHOP, on apprend que le docteur Boga Sako Gervais accompagnera Kouadio Konan Bertin (KKB) en Europe dans le cadre d’une mission auprès des Ivoiriens de la diaspora établis en France et en Angleterre.

Boga Sako en phase avec Kouadio Konan Bertin

Kouadio Konan Bertin et Boga Sako Gervais s’envolent bientôt pour l’Europe. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a sollicité le président de la FIDHOP (Fondation ivoirienne pour les droits de l’homme et la vie politique) pour une mission en Europe, à Paris le 5 juin et à Londres le 19 juin.

La FIDHOP tient à rappeler que depuis son retour d’exil le 9 juillet 2021, Boga Sako s’est résolument engagé dans le processus de réconciliation nationale dans le souci de contribuer à sortir la Côte d’Ivoire du cycle des violences qu’elles a connues.

Pour elle, sa participation au dialogue politique inter-ivoirien en sa phase 5, témoigne de la détermination de son leader à atteindre cet objectif.

C’est dans l’esprit et la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique que le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a décidé d’établir une collaboration effective avec la société civile ivoirienne dans un cadre réglementaire. La FIDHOP n’a pas hésité à adhérer pleinement à cette initiative qui vise à prévenir toutes crises et à garantir une paix durable en Côte d’Ivoire.

Boga Sako appelle chaque Ivoirien de la diaspora à prendre part à ces échanges, pour se mettre à niveau des réalités sociopolitiques du pays et se convaincre de la nécessité absolue d’une vraie réconciliation en Côte d’Ivoire, en prélude aux joutes électorales prochaines.