Pourquoi Kylian Mbappé reste au PSG jusqu'en 2025, détails de son contrat

Alors qu'il souhaitait vivement changer d'air et filer au Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement décidé de signer encore trois ans de contrat au PSG. Voici pourquoi.

PSG - Contrat: Zidane a-t-il fait changer d’avis à Kylian Mbappé au détriment du Real?

Kylian Mbappé a profité de la réception de Metz, samedi soir au Parc des Princes, pour officialiser sa prolongation de contrat avec le PSG.

Alors que les Merengue pensaient avoir enfin une longueur d’avance, ils ont une fois encore été battus au finish par leurs rivaux parisiens. Une réminiscence de 2017, sauf que ce coup-ci, le propriétaire qatari du PSG a dû faire des promesses dépassant le simple cadre financier.

Et c’est principalement sur ce point que les choses ont probablement basculé. Lassé par la stratégie majoritairement marketing du PSG, mais surtout d’un certain manque de cohérence dans le recrutement et l’organisation de l’équipe, Kylian Mbappé aurait obtenu d’être écouté. Selon Marca, le champion du monde 2018 aura désormais son mot à dire sur bon nombre de sujets, à commencer par le choix du prochain directeur sportif et du nouvel entraîneur. Autrement dit, Leonardo et Mauricio Pochettino vont être invités à plier rapidement bagages. Le nom de Luis Campos est déjà évoqué pour remplacer le dirigeant brésilien.

Toujours d’après le média espagnol, c’est donc aussi sur la composition de l’équipe que l’avis de Kylian Mbappé pourrait être sollicité. Dans quelle mesure, cela reste à définir, mais l’objectif de l’attaquant est de bâtir autour de lui un groupe homogène et de qualité, capable de candidater sérieusement à une victoire finale en Ligue des champions. Le fameux Graal encore manqué cette saison par le PSG. Côté recrutement, Marca indique ainsi que l’enveloppe sera une fois encore importante et Paris devrait une fois de plus tenter quelques gros coups cet été.

100 Millions d’euros par mois

Pour l’instant les détails du contrat de Mbappé avec le PSG n’ont pas encore été divulgué. Mais selon les informations de Eurosport Espagne, le PSG aurait proposé une prime à la signature de 300 millions d’euros et un salaire net de 100 millions par an à Kylian Mbappé, qui aurait aussi le contrôle de la majeure partie de ses droits d’image. Le français va prolonger jusqu’en juin 2025 avec le PSG !

Le contrat annoncé de Kylian Mbappe au PSG :

– € 300M de prime à la signature –

-€ 100M par an de salaire après impôt

– Il aidera à décider de l’entraîneur.

– Il aura son mot à dire sur le directeur sportif.

– Il peut approuver les signatures et les ventes

L'achat du petit prodige de Bondy avait coûté 180 millions d'euros au PSG. En 2025, Kylian Mbappé aura 26 ans à la fin de son contrat en juin.